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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚德美配民進黨2024最強組合　郭正亮曝1點罕見：有點浪費

記者黃翊婷／綜合報導

藍綠白陣營2024總統大選會派誰出來參選，各界都很關注。台北市議員王世堅認為，民進黨希望駐美代表蕭美琴當副手，恐怕會出現小變化；前立委郭正亮直言，德美配是最完美的搭檔，像蕭美琴這樣的駐美代表很罕見，但她如果回來當副手，也是真的有點浪費，因為副手的加分效果有限。

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭美琴深獲美國政府肯定。（資料照／記者李毓康攝，下同。）

王世堅8日提到，民進黨2024總統大選，目前為止最好的組合就是德美配，蕭美琴和美國溝通順暢，在參、眾議院的觸角很深很廣，深獲美國政府肯定，而且她與總統蔡英文的公交私誼都非常良好，只是美國也屬意由她繼續擔任駐美代表，所以賴清德副手的搭配可能會出現一點小變化。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲蕭美琴與蔡英文（右）交私誼都很好，被認為是賴清德（左）的完美搭檔。

郭正亮9日也在網路節目《國民大會》中直言，像蕭美琴這樣跟美國方方面面都很熟的駐美代表很罕見，「所以她回來當副手真的有點浪費」，因為副手的加分效果有限，主要還是要看總統人選，除此之外，還得考慮到台灣自身的外交處境，以及蔡英文是否真的想去美國。

「這個叫完美搭檔。」郭正亮說，賴清德如果能找蕭美琴當副手是最完美的，因為蕭有2個身分，分別為美國信任、蔡英文信任，等於同時幫賴解決了2個問題，「賴清德一定希望蕭美琴當副手，因為可以幫他解決這2個問題。」

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