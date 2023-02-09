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中台灣議員連線　相聚南投力挺蔡培慧

▲▼中台灣議員大連線 相聚南投力挺1號蔡培慧。（圖／民進黨提供）

▲中台灣議員連線力挺蔡培慧。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨青年部「陪慧團」9日再度前進南投，串連南投縣議員吳棋楠、台中市議員黃守達、彰化縣議員楊子賢，替南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧掃街宣講，沿途南投民眾亦不吝給予熱情回應，讓團隊信心倍增。

黃守達表示，給農村子弟、台大博士蔡培慧一個機會，一起替南投爭一口氣。今日現場有來自全台灣的年輕人來到南投市，就是要懇請大家幫忙、支持，一起為南投的未來打拚。他說，每當南投有事時，蔡培慧總是勇敢地挺身而出，拜託大家，讓優秀的蔡培慧留在南投，讓優秀的蔡培慧為大家服務。3月4日站出來投票，支持1號蔡培慧，翻轉南投的未來。

楊子賢表示，南投需要新的力量來當立委，請大家給一位沒有家世背景，一心一意只為南投的蔡培慧一個機會，讓南投有一個改變的力量。南投要改變，需要新勢力，立委補選請選給年輕的蔡培慧。

楊子賢呼籲，讓民進黨和國民黨，在南投各有一席立委，讓南投有機會不一樣，讓南投不要永遠都是同一個政黨的人在執政。南投需要一位新的人來擔任立委，替鄉親爭取更多不一樣的建設，拜託大家一票拉一票，3月4日一起送蔡培慧回到立法院。

民進黨青年部主任阮俊達表示，對於國務青團隊的大學生和高中生，本地人和外地人，利用寒假空檔輪流輔選蔡培慧，感到非常感動，「陪慧團」的行動將會繼續進行，期待3月4日能將「最挺年輕人」的蔡培慧，送回立法院，讓她能夠將理想付諸實踐。

▲▼中台灣議員大連線 相聚南投力挺1號蔡培慧。（圖／民進黨提供）

▲▼中台灣議員大連線 相聚南投力挺1號蔡培慧。（圖／民進黨提供）

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