拚擴大排黑適用2024選戰　柯建銘設目標：8月底前完成

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘推估修法時程。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院開議在即，由於適逢2024總統及立委大選，政壇高度關注，攸關防堵「黑、金、槍、毒」參政的《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法時程。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘9日受訪說，依照過去選舉時程推估，選舉投票日應落在明年1月13日或20日，中選會將分別於今年9月及10月審定總統、立委候選人資格，因此，將力拚於今年8月底前完成修法程序。

針對新會期重大法案，柯建銘昨天在民進黨中執會中，報告包括《選罷法》、《總統副總統選罷法》、《組織犯罪防治條例》等修正草案的修法進度及期程。

柯建銘今晚受訪說，目前本會期優先法案尚未出爐，沒有哪個法案是絕對優先，但《選罷法》及《總統副總統選罷法》修正草案是一定會處理的，現階段立法院共有高達84個修正草案，但開議後一定會破百案，可能將是史上併案審查最多的案子，超越過去備受矚目的酒駕、性侵害防治、《所得稅法》相關修法。

對於修法時程，柯建銘表示，依照過去選舉時程推估，總統及立委選舉的投票日應會落在1月13日或20日，中選會將在今年9月審定總統候選人資格，10月審定立委候選人資格，因此，將力拚在今年8月底前完成攸關擴大排黑的《選罷法》修法，「就算開臨時會也要把它搞完」。

行政院會去年12月通過《選罷法》、《總統副總統選罷法》部分條文修正草案，並函請立法院審議，此次修法總計修正117條，內容聚焦於完備候選人消極資格，限制曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑重罪者的參選資格，以及建立深偽影音移除機制，健全競選罷免活動規範等，盼藉此防杜有心人士用不當方式，影響選舉人的投票意向，以端正選風。