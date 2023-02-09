綠高層：賴清德、陳建仁蜜月期　民進黨支持度止跌回穩

▲民進黨「新鐵三角」成型，圖為蘇貞昌（左）、陳建仁（右）、賴清德（中）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨去年九合一大敗後重整隊形，副總統賴清德扛起黨主席重責，前副總統陳建仁正式接任閣揆，「新鐵三角」正式到位。民進黨高層9日表示，民進黨的支持度受惠陳建仁、賴清德上任的蜜月期，已經「止跌回升」，從23％至24％相對谷底回升至選前30%左右，至於藍白陣營支持度變化不大，仍維持在19％至20％左右。

該人士分析，民進黨的政黨支持度在去年11月26日之後，呈現相對低潮，對比選前仍有30%左右的支持度，選後滑落至相對谷底，約為23％至24％左右，而國民黨、民眾黨的支持度維持在19％至20％上下，變化不大，原因在於，對手操作「討厭民進黨」氛圍，讓民進黨過去的支持者轉向觀望和中立。

該人士指出，隨著總統蔡英文召開國安高層會議，透露「有人出來管事情了」的訊號，以及賴清德宣布參選黨主席，展開全台座談會傾聽黨員的聲音，還有陳建仁1月底正式接任行政院長，內閣全面改組，民進黨政黨支持度已「止跌回穩」，回到選前30％左右。

不過，該人士不諱言，這個民調走勢可能是陳建仁、賴清德的蜜月期，關鍵在於民進黨政府的實質作為，例如發新台幣6000元現金時如何讓民眾方便領、防疫政策鬆綁、經濟復甦等，均會影響後續的民調走勢，此外，民進黨黨務革新是否能被大部分人民接受，以及3月初南投立委補選，都將影響未來政黨支持度消長。

另對於南投立委補選選情，民進黨高層說，由於補選投票率低，組織動員變得非常重要，民進黨候選人蔡培慧面對當了8年縣長的國民黨候選人林明溱，藍營的地方組織一定比綠營強，這點無庸置疑，否則國民黨不會甘冒大不諱不擇手段地沒收初選，「我想，在不樂觀的情況下，打出一場讓社會、人民眼睛為之一亮的選戰，我想我們還是有信心。」

輔選人士補充，整體而言，林明溱的選情相對往下降，蔡培慧的選情則是往上升，與蔡培慧好感度增加，林明溱惡感度增加的走勢成正比，而林明溱替兒子參選，提出的政見被縣民看破手腳，也成為他選舉的負面因素。