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快訊／迎戰2024！民進黨初選時程曝　高層：最快5月底完成提名

▲副總統賴清德出席潘孟安新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德被看好問鼎2024。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2024總統及立委選舉，民進黨主席賴清德8日主持地方黨部主委會議時表態，希望盡快處理提名作業，推估時程會落在4、5月份。綠營黨政高層9日說明，基本上，總統及立委初選期程會綁在一起處理，評估最晚3月就會開始處理期程、參選資格等程序，最快會在5月底至6月完成提名。

民進黨高層今天表示，總統及立委初選期程會綁在一起處理，目前看起來，大家都希望越快越好，評估最晚3月就會開始處理期程、組成提名小組、規定參選資格等必要程序，約需要6周左右，加上部分選區需要進行初選民調，最快會在5月底至6月完成區域立委提名。

該人士不諱言，對於2016立委選舉禮讓他黨的台北市中正萬華、台中大烏龍等選區，今年也會有些「特殊選區」，基本上會由現有的制度去處理，再來才由協商來補充。他說，立委選區分為初選區、艱困選區、特殊選區，每個部分都有不同的角色，初選區就是大家來登記、進行協調、民調初選，艱困選區就是上次得票率在42.5％以下的，由黨來徵召，將組成工作小組，納入各派系聲音。 

此外，在不分區立委提名方面，該人士說，3月份再來討論，循例將會成立一個提名小組，在非政治組部分，希望具有比較廣泛的社會代表性，包括兼顧族群、性別、年齡，以及社會多元性，在這樣的狀況下，年輕化當然是期望。

至於總統初選部分，該人士說明，民進黨中央黨部今年的目標共有3階段：第一是南投立委補選，將是短期內最重要的工作；第二是完成總統及立委初選，此階段中央黨部就是一個公正的選務機關，把整個初選公平、公正辦好，否則不足以服眾；第三是在確定提名人選後，負責輔選的任務。

另對於外界關注，倘若處理總統提名時出現不只一位參選人，是否會將所有潛在人選都放進初選民調，包括新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平、民眾黨主席柯文哲等人？或者會等藍營完成提名後再進行？該人士表示，不可能現在就會有定案，將透過選對會討論，找出大家都可以接受的方式。他也意有所指地笑說，「今年（總統提名）應該會比較單純吧，呵呵呵。」

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