有誰會不簽？民進黨祭學倫切結書　他揭漏洞酸「多此一舉」

▲國民黨台北市議員詹為元。（圖／文傳會提供）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨為解決學倫問題，8日公布新制，候選人必須簽署「學位論文學術倫理聲明書」，引起在野黨議論。對此，國民黨台北市議員詹為元9日就在臉書表示，這個制度根本是多此一舉，並舉出此制度的漏洞，他嚴重質疑，民進黨提出這個制度僅是要為敗選原因找一個看似是解方的解方，實質上根本毫無用處，他也想問「有誰會不簽？」

詹為元指出，民進黨中央提出，未來針對學位論文查對機制分為三階段，第一階段，簽署學位論文倫理聲明書；第二階段，審查小組進行比對，相似度未超過該大學設定之標準，查對結束，若相似度超標，進入第三階段；第三階段則是審查小組檢視論文，包括內容引用程序是否完備，並請候選人協助說明。他批評，「這個制度看似完整，但其實根本是脫褲子放屁。」

詹為元表示，首先學倫審查小組僅進行論文查對，不涉及提名作業或其他審查工作，倘若候選人拒絕簽署，黨中央則不將其研究所以上學位列為提名認可之登記資料。他指出，換句話說若候選人碩士學歷有疑慮，可以選擇不登記，「這不就等於不登記就不會被約束嗎？且不朔及既往，那這樣用意就更加不明確了。」他提到，且從前新竹市長林智堅的論文門來看，就算訂定這個制度也不會得到改善，林智堅碩士論文皆因抄襲而被撤銷學位，但林智堅仍不認錯秉持無罪推定原則，「倘若未來大家都打死不認錯的話，同樣也會傷害選情。」

因此，詹為元認為，民進黨提出的這個制度根本是多此一舉，且他嚴重質疑，民進黨提出這個制度僅僅只是要為敗選原因找一個看似是解方的解方，實質上根本毫無用處，根本就是在敷衍選民。他最後想問「有誰不簽？」，他表示，即便當事人知道自己論文有瑕疵，但抱著不見棺材不掉淚心態，一定硬著頭皮簽下去，否則，不就等於提前自爆，告訴大家自己論文有抄襲，提早終結自己的政治道路。