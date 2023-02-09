民進黨學倫新制打假球？　潘孟安反譏：他黨不作為來找碴

▲副總統賴清德、前屏東縣長潘孟安出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會9日通過新制，2024登記參選總統、立委者必須簽署「學位論文學術倫理聲明書」，若學位論文涉及抄襲、由他人代筆等舞弊，將受黨紀嚴厲的處分，不過卻遭酸「打假球」。對此，屏東縣前縣長潘孟安說，尊重個人言論，不過，民進黨有民進黨的作為，不容他黨不作為卻雞蛋裡挑骨頭、找碴，甚至來蹭熱度。

天下文化今天上午於市長官邸表演廳舉辦《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，賴清德、立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人與會。

潘孟安會後接受媒體聯訪時，有媒體關注，民進黨針對學倫機制提出一套辦法，不過外界有人認為只是換湯不換藥，有點「打假球」的嫌疑？潘孟安說，台灣是有言論自由的地方，民進黨有民進黨的作為，不容他黨不作為卻雞蛋裡挑骨頭、找碴，甚至來蹭熱度，「我認為一個負責任的政黨，一個負責任的政治人物，要對自己的言行負責」，他尊重個人的發言，但是他講的大家要不要聽，或者用這個帶風向，社會自有評價。

媒體追問，民進黨已經先起頭，是否希望他黨跟進？潘孟安說明，講的人要自己去要求他的黨，不能要求別的黨要怎麼處理，自己的黨什麼都不處理，那講這個話的意思到底在講什麼？發言的人、民意代表，要先要求自己的黨，自己的黨做了才來講話，是不是這樣？不要用個人意見帶風向，基本上，民主政治下尊重個人意見，但如果要形成黨政策，「請回到貴黨裡面去討論」。