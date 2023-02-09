潘孟安：郭台銘當然是可敬的對手　「艱困挑戰深具信心」

▲潘孟安出席《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否參選2024總統大選備受關注，屏東縣前縣長潘孟安9日受訪說，郭台銘當然是可敬的對手，至於郭台銘會不會來參選外界不知道，「雖然選戰是很艱困的一個挑戰，選舉的期程變化很大，但我們深具信心，一定會得到台灣人民的信賴」。

天下文化今天上午於市長官邸表演廳舉辦《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，賴清德、立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人與會。賴清德會中爆料，總統蔡英文曾託付2個重要職務給潘孟安，但因潘要幫自己，最後沒有入閣。

媒體會後詢問，郭台銘可能會出來參選總統，怎麼看待這位「賴清德最強勁的對手」？潘孟安說，「當然是可敬的對手」，至於郭台銘會不會來參選外界不知道，不能代替郭台銘來回答，民主政治一定不可能只有賴清德一個人參選，各政黨都會推人，「雖然選戰是很艱困的一個挑戰，選舉的期程變化很大，但我們深具信心，一定會得到台灣人民的信賴」。

潘孟安也說，不管任何政黨或者參與大選的候選人，希望未來能夠進行一場君子之爭，而且台灣30、40年來，好不容易建立有總統大選的民主制度，這是很大的一個價值。

▲賴清德出席《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）