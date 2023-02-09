快訊／賴清德曝秘辛　潘孟安被託付2職務「為了幫我沒入閣」

▲賴清德今天細數過去與潘孟安共事的回憶。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德9日出席屏東縣前縣長潘孟安《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，他細數兩人過去在立法院共事的回憶，直言潘孟安與自己情同手足，並首度證實總統蔡英文在內閣改組期間，曾託付兩個非常重要的職務給潘孟安，不過，「他（潘孟安）為了幫我，他沒有入閣」，要掌聲給潘孟安鼓勵一下。

天下文化今天上午於市長官邸表演廳舉辦《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，賴清德、立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人與會。

賴清德致詞時說，他與潘孟安情同手足，感情非常的深，當年潘是新科立法委員，自己擔任黨團幹事長，看到他的名字「潘孟安」覺得口氣好大，因為「帥氣只輸給潘安」，後來發現，「紅色鋼鐵人」真的蠻適合形容潘孟安的，「鋼鐵」表現在潘的筋骨，他的筋骨、意志力是鋼鐵打造的，而潘的心是「紅」的、溫暖的，非常溫柔又溫和。

賴清德表示，他看完《紅色鋼鐵人：潘孟安》這本書，知道「紅色鋼鐵人」是如何打造的，是因前面有屏東的落山風，後面有車城的土地公，兩旁有父親望子成龍的愛，以及母親時時不斷地叮嚀，也因為有鋼鐵的筋骨，潘能夠面對危機四伏的大陸，走遍大江南北，也能進入天寒地凍的蘇聯；而潘鋼鐵的意志力，讓資源有限、不被注意的屏東縣，引起台灣社會的重視，潘日夜奔波，帶動屏東縣的發展，「他的成就無人能及，而且他所打下的基礎，必然是屏東下一階段發展的重要力量。」

賴清德回憶，他在擔任立法院黨團幹事長期間，潘孟安是借黨團記者室最多的立委，曾疑惑「為什麼有這麼多記者會可以開？」當年立法院政黨輪替，馬政府尚未上台，政府宣佈油電雙漲，當時是少數黨的潘孟安，串連跨黨派立委，將經濟部長趕出委員會，足見他的問政能力非常強。

賴清德會中透露，「他（潘孟安）為了幫我，他沒有入閣」，總統曾託付給潘孟安兩個職務，雖然他不便講哪兩個職務，但都是非常重要的職務，這兩個職務目前已經有人接任了，如果講出來會對這些人有點不敬。他說，潘孟安說自己需要幫忙，所以他不去（入閣），「掌聲給他鼓勵一下」。

賴清德也調侃潘孟安說，紅色鋼鐵人沒有第二個人，非潘孟安莫屬，唯一跟電影「鋼鐵人」不同的是，沒有女主角，如果有把女主角的這一部分補上來，相信在座的導演吳念真可以拍成電影，「絕對是票房保證！」因為這是一個對國家、社會、人民有貢獻的故事，絕對比「海角七號」還要轟動。

知名導演吳念真致詞時分享，他以前都跟人家講說，政治人物的書不用看，因為都是幕僚寫的，而且只會講好處不會講過錯，不過，潘孟安很老實地在書中標註是由他「口述」，透過這本書，讓自己重新認識國境之南的屏東。他說，潘孟安當屏東縣長時，讓很多台灣人改變屏東的印象，很欽佩潘的領導力、想像力、執行力，他曾經叫潘「不要把幕僚操成這個樣子」，佩服潘能夠團結這麼多幕僚。

吳念真說，不曉得潘孟安未來要往哪邊走，不管他要去種菜也好，要當賴清德競選總統的重要選舉幹部也好，他覺得潘孟安還是「一個男人」，而且算是一個很硬、很小、很有力量的男人。