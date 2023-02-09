蔡英文曾託付內閣2職務？　潘孟安笑：不知道「我來跑腿的」

▲屏東縣前縣長潘孟安。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德9日出席屏東縣前縣長潘孟安《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，大爆料總統蔡英文在內閣改組期間，曾託付兩個非常重要的職務給潘孟安，不過潘為了幫自己沒有入閣。對此，潘孟安會後受訪大笑說，「這個我也不知道啊！」還自稱自己只是「跑腿、跑龍套的」，盼民進黨大家分進合擊、團結合作，才能成大局。

天下文化今天上午於市長官邸表演廳舉辦《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會，賴清德、立委吳思瑤、監察委員葉宜津、總統府發言人Kolas Yotaka等人與會。

▲吳念真（左）、賴清德（右）、潘孟安（中）出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

媒體會後詢問潘孟安，今天賴清德大爆料，透露總統蔡英文曾經交付潘孟安兩個職務，大家很關心這兩個職務是什麼？潘孟安笑說，「沒有啦！這個我也不知道啊！真的啦！」

潘孟安說，他要幫賴清德（選總統）是必然的，自己本來想要退休，但是作為民進黨終身黨員，不管在陳水扁、謝長廷、蔡英文選總統時，他都責無旁貸，這是自己作為從政黨員應盡的義務和責任，未來賴清德接下蔡英文的棒，要一棒接一棒，「我當然更責無旁貸」。

媒體追問，賴清德副手人選應該要有什麼特質？要專長互補嗎？潘孟安說，這要尊重賴清德整體的決定，他不知道賴清德要搭配誰，不能代替賴清德回答，「我只是未來在競選，需要我的時候，我來當跑腿的，大概是這樣」；至於是否協助賴清德操盤，潘說，他會參與其中，因為賴清德現在還不是候選人，而且民進黨的選舉期程還沒有公告，還是要照程序及規範，不應過多制肘，畢竟民進黨是有民主和制度的政黨。

媒體關注，潘孟安是否曾與賴清德討論過「角色」的部分？潘孟安謙稱說，「我的角色就是跑龍套啊！」民進黨人才濟濟，要有人串接政務、黨務、選務，大家分進合擊、分工合作，才能成大局，如果沒有團結一致很難成大局，這是必然的。