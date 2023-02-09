在野黨酸民進黨學倫審查漏洞多　綠委：藍白也有人被撤銷但無作為

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨為解決學倫問題，8日公布新制，候選人必須簽署「學位論文學術倫理聲明書」，而在野黨酸新制漏洞多且重看不重用。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，面對社會在學術倫理審查的要求，民進黨跨出第一步，國民黨跟民眾黨也有人被撤銷學位，但都沒有這麼做，沒打球的人在說別人姿勢不好看、這很奇怪。

民進黨主席賴清德宣示徹底解決學倫問題，他公布新制，2024代表民進黨參選總統及立委者，須先簽署「學位論文學術倫理聲明書」，若學位論文涉及造假、變造、抄襲、由他人代筆等舞弊，將受黨紀嚴厲之處分。

鄭運鵬表示，民進黨是民主政黨、需要接受選民考驗，大選時要登記的學歷、有政黨推薦書時，在社會關注下要有一定審查機制，如果選擇不公佈、不登記，只是自己的進修，這是每個人參政自由，政黨要尊重。

鄭運鵬指出，看到別的政黨有質疑聲音、這蠻奇怪，面對社會在學術倫理審查的要求，民進黨跨出第一步，但國民黨跟民眾黨都沒有這麼做，沒打球的人在說別人姿勢不好看、這很奇怪，國民黨、民眾黨也有人被撤銷，但並未這麼做，民進黨誠懇面對社會要求，相信這是最進步的一條路。

鄭運鵬表示，候選人需要政黨推薦書，會用切結書方式請候選人簽署，之後會有政黨推薦書，對於如何登記相信候選人心理有數，之後如果有個案這樣的需要，會再討論如何精進。

洪申翰解釋，候選人要在選舉公報上秀出資訊、爭取選民支持，希望候選人秀出的資訊要秉持誠信原則，應該拿有把握的學歷爭取社會大眾支持，概念上是以誠信原則爭取選民支持，在選舉時拿出確切、有把握的資訊。