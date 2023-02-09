屏東縣警察局新任主祕+3分局長　資歷豐富2／9走馬上任

▲(左起)屏東分局長蔡培元、里港分局長何明祥、枋寮分局長郭譯隆 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於今(9)日上午10時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由秘書長邱黃肇崇蒞臨主持，局長蔡文峰擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

新接任高階警官經歷如下：

新任主任秘書劉清俊，中央警察大學58期交通警察學系畢業，歷任金門縣警察局金湖分局分局長、東港、屏東分局長、臺東縣警察局督察長等重要職務。

新任屏東分局分局長蔡培元，中央警察大學58期行政警察學系、警察政策研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局刑事警察大隊行政組組長、臺東縣警察局大武分局分局長及雲林縣警察局北港分局分局長等重要職務。

新任里港分局分局長何明祥，中央警察大學62期公共安全系畢業，歷任臺北市政府警察局北投分局督察組組長、金門縣警察局金湖分局、澎湖縣政府警察局馬公分局分局長等重要職務。

新任枋寮分局分局長郭譯隆，中央警察大學64期行政管理學系、國立中山大學公共事務管理學系研究所碩士畢業，歷任高雄市政府警察局仁武、鳳山分局偵查隊隊長、臺東縣警察局成功分局分局長等重要職務。

原任屏東縣政府警察局主任秘書郭子弘榮陞高雄市政府警察局督察，屏東分局長黃國源榮陞任澎湖縣政府警察局督察長，枋寮分局長黃政龍調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長，里港分局長鄭頴聰調任高雄市政府警察局第五序列專員職務。

黃肇崇秘書長對新任主任秘書及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期望借重各新任分局長才能與經驗，在既有堅實的基礎上，領導所屬警察同仁，針對非法槍械、不良幫派、暴力犯罪、毒品、詐欺等案件加強查緝，確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。