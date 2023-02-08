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社會 社會焦點 保障人權

休旅車開機慢車道　機車騎士叭兩聲提醒...路怒症駕駛痛罵三字經

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子騎乘機車行經屏東縣萬丹鄉榮路段，因前方一台休旅車行駛機慢車道，騎士按了兩聲喇叭，竟遭休旅車駕駛人攔下辱罵，屏東警分局獲報已根據車牌號碼，通知該駕駛人到案，依妨害名譽罪偵辦。

▲▼屏東警分局萬丹所所長曾子睿說明警方已受理報案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲休旅車行駛機慢車道，騎士只叭了兩聲喇叭，就遭駕駛以三字經辱罵 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網傳一名機車騎士行經萬丹鄉丹榮路，遇到一輛休旅車開在機車道上，由於對方變換車道不打方向燈，騎士擔心被撞到，按了一下喇叭提醒一下，沒想到休旅車駕駛下車飆罵，最後還口吐三字經，整個過程都被騎士拍下上傳抖音。

▲▼屏東警分局萬丹所所長曾子睿說明警方已受理報案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲休旅車行駛機慢車道，騎士只叭了兩聲喇叭，就遭駕駛以三字經辱罵 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網友紛紛留言，有網友說「現在人 壓力都太大了 都想找個出口」、「台灣路怒症很嚴重」、不過也有網友建議騎士「以後遇到這事，人沒事平安就好，不要跟人起爭執，如果遇到土番欸，會被打，那就很倒霉了」。

屏東警分局表示，已接獲接獲楊姓機車騎士於7日16時報案，指於萬丹鄉丹榮路段，因前方一部自小客車行駛在機慢車道，經其按鳴喇叭提醒，卻遭該車駕駛人攔下，以不雅言詞辱罵的報案。

目前已通知車主到案說明，依涉嫌刑法妨害名譽罪移送屏東地檢署偵辦。警方呼籲，遇有行車糾紛應保持冷靜，切勿與對方衝突，記得錄音錄影報警處理。

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