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屏東婦撿拾回收物養83歲母　深夜騎三輪車迷途…東港警伸援手

▲東港警分局新園所警員李昭慶、宋宗翰2員送劉婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園所警員李昭慶、宋宗翰2員送劉婦返家。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

59歲屏東縣新園鄉劉姓婦人騎機三輪腳踏車外出迷路，深夜還在路邊徘徊，經民眾發現報警，東港警分局新園分駐所警員李昭慶等人獲趕往處理，由於曾經幫助過劉婦，所以一眼就認出，載她返家，腳踏車則委由旁邊熱心的宮主幫忙載回住處。

▲東港警分局新園所警員李昭慶、宋宗翰2員送劉婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園所警員李昭慶、宋宗翰2員送劉婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局新園所警員李昭慶、宋宗翰2員，於日前晚上月6日22許執行巡邏勤務時，接獲新東村陳村長報案，在新園鄉新南路(財福宮)前有一婦人疑似失智迷失方向須警方協助。

財福宮宮主向警方表示，發現該名婦人後曾上前詢問，對方卻講不出正確住址，只說住在店口路，宮主只好請當地新東村長到場了解，村長到場也問不出所以然，只好尋求警方到場協助。

警員李昭慶到場一眼就認出她姓劉(59歲、設籍新園鄉)為轄內弱勢家庭，領有中度智能殘障手冊，與83歲母親2人相依為命，平時均以撿拾資源回收為業，分駐所也曾前往慰問，得知其住家地址，順利將她載送返家，她的三輪車委託宮主開貨車載回其住家，家屬非常感謝警方及熱心民眾的幫忙，一再表達謝意。

東港警分局長張世儒肯定員警熱忱為民服務精神，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，除了讓民眾感受到屏東是一個「溫馨、安全、友善」的城鎮，也建立警察親民、愛民與便民的良好形象。

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