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台南永康正德宮徒步前往屏東車城福安宮進香　3天預計走128公里

▲台南市永康區正德宮主委陳建鴻，扛著「福德正神」神尊，徒步前往車城福安宮虔誠進香，3天預計128公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區正德宮主委陳建鴻，扛著「福德正神」神尊，徒步前往車城福安宮虔誠進香，3天預計128公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區正德宮8日組成36人徒步進香團，浩浩蕩蕩由主委陳建鴻扛著「福德正神」神尊，徒步前往屏東縣車城福安宮虔誠進香，總幹事馮裕益表示，永康正德宮徒步至車城福安宮進香，3天預計128公里。

▲台南市永康區正德宮主委陳建鴻，扛著「福德正神」神尊，徒步前往車城福安宮虔誠進香，3天預計128公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副主委陳全趁表示，位於永康工業區的正德宮，主祀福德正神，過去每3年回車城福安宮進香1次，今年癸卯年3年1科前往車城進香，首度舉辦36人的徒步進香，8日清晨由主委陳建鴻、總幹事馮裕益率領36位委員、幹部進行徒步進香，（2月8日～2月10日）以徒步方式自台南永康尚頂正德宮到屏東車城福安宮3天預計128公里。

▲台南市永康區正德宮主委陳建鴻，扛著「福德正神」神尊，徒步前往車城福安宮虔誠進香，3天預計128公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康區正德宮主委陳建鴻，扛著「福德正神」神尊，徒步前往車城福安宮虔誠進香，3天預計128公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主委陳建鴻表示，正德宮（癸卯年）三年一科前往車城福安宮徒步進香大典國曆2月8~10日3天，三年一科平安祈福遶境大典國曆2月18日（農曆正月28日）恭祝福德正神聖誕千秋 暖壽大典、國曆2月19日（農曆正月29日）恭祝福德正神聖誕千秋祝壽大典、國曆2月20日（農曆二月初一日）晚上九時祝壽恭祝福德正神聖誕千秋、賞兵大典國曆2月21日（農曆2月2日）晚上六點三十分平安宴敬邀各方善信大德參與盛事 。

▲台南市永康區正德宮主委陳建鴻，扛著「福德正神」神尊，徒步前往車城福安宮虔誠進香，3天預計128公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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