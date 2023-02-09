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狐狸精勾人夫滾床！傳淫訊息「猜拳決定誰在上面」　正宮淚提告

▲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫偷吃小三，2人互傳鹹濕訊息「猜拳決定誰在上面」，正宮發現後怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／屏東報導

屏東一名人夫偷吃小三，與小三互傳鹹濕訊息，兩人內容提及「猜拳決定…決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎」、「這樣才激情」等語，2人後被正宮發現，遭提告求償50萬元。一審，人夫與小三被判賠償30萬元，二審駁回上訴維持原判，全案確定。

正宮指控，她和丈夫於2017年結婚，婚後才3年他就偷吃小三，不僅互傳訊息互訴愛意，還發生肉體關係，讓她精神痛苦，因此向2人求償50萬精神撫慰金。

一審審理時，人夫和小三皆未出庭。一審法官檢視人夫手機的訊息，內容為小三對人夫說「猜拳決定……決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎」，人夫也回應「可以…這樣才激情是嘛」，認定小三與人夫互傳送挑逗、性暗示之訊息，2人確已逾越男女交往之分際，因此判2人應賠償30萬元。

小三不服一審判決上訴，主張自己不知道人夫有配偶，從頭到尾都是人夫不斷主動追求，她偶爾一時情不自禁而在通訊軟體上與人夫調情，但該通訊軟體對話內容均非事實，只是她與對方調情杜撰出的內容。

二審法官調查，小三曾傳訊提及「你老婆去哪」、「你老婆有一起回來嗎」、「那如果她來台灣，我也會吃味你和她做了那件事」等語，可見她知道人夫有配偶，且兩人對話紀錄中，說「騎在駕駛座嗎」、「猜拳決定，決定下次誰在上面」等語，顯非僅屬男女間單純調情之對話，而屬涉及男女間性行為之言談，已逾越有配偶之人交往之分際，因此判小三敗訴，維持原判，全案確定。

此外，正宮控告，丈夫不只偷吃小三，還和2名在通訊軟體上暱稱「琦琦」、「臻臻」的女子有親密對話，其中和臻臻講電話長達1小時以上，因此再向人夫另外求償30萬元。

一審法官調查，人夫和「琦琦」、「臻臻」之間的訊息，雖有「我養你跟你女兒」、「那你餵奶嗎」等親暱內容，但未見明顯曖昧、挑逗或性暗示等言詞，亦無逾越男女交友分際之情事，正宮也未舉證人夫和臻臻的1小時通話內容為何，因此駁回正宮請求。

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