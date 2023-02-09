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土耳其捐贈衣物「為何限全新？」　過來人曝原因！駐處4字給答案

▲▼土耳其強震、加濟安泰普省（Gaziantep）受災嚴重。（圖／路透） 

▲加濟安泰普省（Gaziantep）情況相當嚴重。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，極淺層強震帶來大量傷亡，兩國合計死亡人數超過1.2萬人，受傷人數更將近5.8萬人。「駐台北土耳其貿易辦事處」昨（8）日發文公布「亟需物品清單」供善心民眾參考，不過其中1要求就引起不小的討論。

臉書粉專「Taipei Türk Ticaret Ofisi- 駐台北土耳其貿易辦事處 」發文表示，經研擬已列出最新的「亟需物品清單」。從文件可見，因為目前是冬天，且災區氣候條件惡劣，所以捐贈物資項目以「以符過冬」為首要條件，另基於衛生考量，物資必須為「全新」或「未使用過的」，募資專案於15日截止。

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從土耳其來台發展的藝人吳鳳也有在臉書粉專發布相關資訊，強調衣物類包含保暖外套、毛衣、長褲、襪子、靴子、內衣褲、圍巾等一定要是全新的，至於毛毯、睡袋、帳篷等則可以是二手的。

針對衣物必須為「全新」，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「捐給土耳其的衣服要新的」為題發文，好奇拋問現在是緊急時刻，為什麼一定要新的衣服？舊的衣服也可以吧？

貼文曝光後，就有不少網友點出可能原因，「沒時間整理吧」、「應該是沒人力可整理」、「請人來回收不太方便，而且還要整理超麻煩，還有衛生問題」、「不是新的還要整理，現階段太浪費人力」。更有人指出，「不這樣說，保證收到一堆垃圾」、「怕有人藉機倒垃圾吧」、「誰叫一堆人把抹布一樣的衣服丟出去」、「不新的，馬上一堆破衣服都送過去，你去舊衣回收箱看就知道了」。

PTT上也有另名網友回文分享，他過去曾負責過災害重建實務工作，所以想提供大家一些觀念。首先，捐衣服要考慮季節，不可能捐夏天的衣物；再來是衣服是否乾淨？如果發霉造成過敏，災區缺醫藥反而更麻煩；衣服到達災區以後，若還要分類檢視是否堪用，反而造成困擾。實際上，駐台北土耳其貿易辦事處一開始也早說明「衣物要全新」的原因，其實就是基於「衛生考量」。

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