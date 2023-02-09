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聯合國搜救隊網站首列台灣　林佳龍：災後50小時救出1名受困者

▲▼台灣消防發展與交流協會捐款500萬。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲總統府秘書長林佳龍與任務搜救犬。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹宜庭／台北報導

土耳其南部6日發生規模7.8強烈地震，死傷人數慘重。總統府秘書長林佳龍8日表示，台灣第一時間派出逾百人的搜救隊已抵達阿達亞曼區域投入救援，並首度獲聯合國救援網站系統將台灣列為重型搜救隊，負責該分區各國救援組織的之指揮協調。稍早，台灣搜救隊也傳來好消息，在與土耳其當地的城市救援隊的合作下，成功在災後50小時救出一名受困者。

林佳龍表示，土耳其與敘利亞邊界的強震，災情舉世矚目、震撼人心，曾歷經震災的台灣感同身受，第一時間派出逾百人的搜救隊，已抵達阿達亞曼區域投入救援，並首度獲聯合國救援網站系統將台灣列為重型搜救隊，負責該分區各國救援組織的之指揮協調。

林佳龍指出，台灣搜救隊稍早傳來振奮人心的消息，在與土耳其當地的城市救援隊的合作下，成功在災後50小時救出一名受困者。由於災區對外交通不良、天候狀況不佳，總統蔡英文也於昨日下午與抵達災區的台灣搜救隊視訊通話，除瞭解救災情形外，也關心裝備與資源，為搜救人員加油打氣並盼望他們平安，也祈禱災民能夠渡過難關。

林佳龍透露，這次協助救援的行動，是台灣執行國際人道救援任務以來，第一次以非認證國家名義建立分區指揮協調中心（SCC1），集結台灣隊130人的救援量能全力援救受災人民。同行者包括全亞洲僅有9隻聯合國認證瓦礫堆任務搜救犬，其中腿腿和Melody也是他過去擔任台中市長時的搜救犬隊夥伴。

林佳龍回憶，還記得2018年他曾送「腿腿」出國參加「世界盃搜救犬冠軍賽」，爭取搜救犬的最高榮譽，現在牠也展開任務前往協助救援行動。

林佳龍補充，他參與發起的台灣消防發展與交流協會日前捐助消防署500萬元，協助在訓練中心內建置防救災展示館成立，讓國內外學員交流、模擬臨場災害搶救，也強化國際交流及產業合作。另外，土耳其震災發生後，該協會再募集300萬元，作為捐助台灣參與國際救災工作購買救災設備之使用，盼為完備消防能量再盡一份心力。

▲▼台灣消防發展與交流協會捐款500萬。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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