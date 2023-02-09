　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄愛河一連5天點亮「土耳其藍」！　盼強震災區早日復原

▲愛河燈光點上土耳其藍色，傳遞台灣最深刻的祝福。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲愛河燈光點上土耳其藍色，傳遞台灣最深刻的祝福。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

土耳其南部6日發生芮氏規模7.8強震，造成死傷慘重。為祈願災區盡早復原，高雄市政府於即日起至2月12日晚間7點30分至午夜12點點亮城市地標——愛河燈光系統，點亮具象徵帶來希望及能量、祈求平安的土耳其藍色，橫跨愛河水岸6座橋體及高流建築，凝聚並傳遞對土耳其的祝福。

高雄市長陳其邁表示，為土耳其祈求平安，台灣也曾經歷過重大震災，感同身受。為表達台灣對土耳其的祝福，自8日晚間起，連續5天點亮代表高雄母親之河的愛河燈光，以城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞祝福的想望，燈光更以象徵希望、能量的土耳其藍色入光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁說，台灣1999年921大地震時，土耳其第一時間伸出援手，至今台灣人仍感念在心。地震發生後台灣除第一時間派遣國際搜救隊前往土耳其協助搜救外，外交部並已開設捐款帳戶，盼進一步幫助土國政府安置災民，也祈求傷者早日康復、逝者安息，災區及早復原。

▲▼本次愛河智慧燈光特別選擇土耳其藍作為傳遞祝福的載體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼愛河智慧燈光特別選擇土耳其藍作為傳遞祝福的載體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼本次愛河智慧燈光特別選擇土耳其藍作為傳遞祝福的載體。（圖／記者許宥孺翻攝）

文化局局長王文翠表示，本次愛河智慧燈光特別選擇「土耳其藍」作為傳遞祝福的載體，燈光連動愛河水岸及6座橋體，於今日晚間7點點燈；清澈的土耳其藍，對土耳其人有深厚的寓意，是藍色清真寺中鑲嵌藍釉瓷磚折射出的藍色光芒，也是土耳其玉的顏色，而土耳其玉製作成的藍眼石可以保佑平安，因此選擇土耳其藍傳遞對土耳其平安與希望的祝福。

文化局表示，愛河智慧燈光串聯輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等6座橋體和河岸燈光進行連動，透過燈光編程讓愛河亮起一片清澈的土耳其藍，期凝聚高雄人的信念，一起為土耳其祈求平安，也祈願台灣赴土耳其執行任務的搜救隊弟兄姊妹和搜救犬，一切平安。

▼燈光以象徵希望、能量的土耳其藍色入光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼燈光以象徵希望、能量的土耳其藍色入光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼燈光以象徵希望、能量的土耳其藍色入光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼04高市府點亮代表高雄母親之河的愛河燈光，以城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞祝福。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼04高市府點亮代表高雄母親之河的愛河燈光，以城市母親之河的光芒，向遠方的友國傳遞祝福。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲愛河燈光點上土耳其藍色，傳遞台灣最深刻的祝福。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
快訊／台中港多車撞一團！　貨車駕駛卡車內
無人繼承！　120年老店宣布收攤
快訊／賴清德曝秘辛　潘孟安被託付2職務「為了幫我沒入閣」
奇蹟！搜救隊狂挖廢墟「一次救出16嬰」　總統急派專機接人
快訊／男陳屍碧潭橋下！民眾驚嚇報警　衣物遺留岸邊身分待查
「同舟2.0」替郭董黨籍解套　國民黨團將有公開透明機制
午陪情婦、晚嫖娼！　大陸教育局長「大量爆料湧出」
勾人夫滾床！　小三傳淫訊息「猜拳決定誰在上面」
活埋70小時奇蹟存活！　土耳其7歲童瓦礫堆中獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

陽明交大首兩名雙聯博士誕生　赴海外求學甘苦過程曝光

燈會超夯！國父紀念館站擠爆「尿尿等10分鐘」：人比跨年還多

再傳老店收攤！蘇澳120年鳳鳴羊羹無人繼承吹熄燈號　粉絲不捨

跨海救命！瑞典疫後來台取髓　停留不到1小時速返航

台中40歲單親媽貧血昏倒送醫　開刀赫見「29顆宮肌瘤」

中部「1家手搖飲」熬8年挺進台北！新客一試超驚喜：喝到停不下來

苗栗消防局小編嗆「煩死了不想上班」踢鐵板！網怒批不恰當

想出一份力「援助土耳其、敘利亞」！賑災捐款平台　方式一次看　

口罩鬆綁最快2／20上路　雙鐵等公共運輸「乘車維持佩戴口罩」

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

娃目睹食物被吃好無助　3年後學會笑著反擊XD

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

陽明交大首兩名雙聯博士誕生　赴海外求學甘苦過程曝光

燈會超夯！國父紀念館站擠爆「尿尿等10分鐘」：人比跨年還多

再傳老店收攤！蘇澳120年鳳鳴羊羹無人繼承吹熄燈號　粉絲不捨

跨海救命！瑞典疫後來台取髓　停留不到1小時速返航

台中40歲單親媽貧血昏倒送醫　開刀赫見「29顆宮肌瘤」

中部「1家手搖飲」熬8年挺進台北！新客一試超驚喜：喝到停不下來

苗栗消防局小編嗆「煩死了不想上班」踢鐵板！網怒批不恰當

想出一份力「援助土耳其、敘利亞」！賑災捐款平台　方式一次看　

口罩鬆綁最快2／20上路　雙鐵等公共運輸「乘車維持佩戴口罩」

300萬誘「奶比臉大」網紅下海！事後只給20萬　雞頭遭控試車性侵

快訊／台中港多部大小車撞一團！小貨車駕駛卡車內　警消搶救中

吸這支最有fu！商旅飄惡臭搜出「陽具造型吸食器」　7男女慘了

本世紀最致命地震！土耳其遇3問題　專家揪「鬆餅式坍塌」恐怖後果

夫急送臨盆妻就醫　求助南警即刻開道順產母子平安

中央將宣布第二階段口罩鬆綁　張善政：樂觀其成

291萬AP錶伴「詹皇」登NBA得分王寶座　好運少不了幸運草手鍊

華航「情人節14天促銷」開跑！赴日機票最低6305元起

留台搜救犬「醫院健檢」準備好隨時被徵召！拉拉Nara緊張變飛機耳

郭台銘在等國民黨初選辦法　藍委：不排除同舟計畫2.0

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

生活熱門新聞

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

搭機被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

饗食天堂大直店宣布2／28熄燈

「室內脫口罩」最快2/20實施！　學校鬆綁細節曝光

網友被告道歉了　獲恩恩爸和解

更多熱門

相關新聞

最多可挺過7天！專家籲震災家屬別失去希望

最多可挺過7天！專家籲震災家屬別失去希望

土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日發生規模7.8強烈地震，加上隨後規模強大的餘震不斷，至今已導致土、敘兩國合計共1萬5千多人喪命。面對隨後而來的救災與重建工作，專家呼籲大家千萬別放棄僅存的一絲希望，因為從日本311大地震等案例來看，有些受害者能夠在廢墟中存活7天。

強震破萬死　吳釗燮致哀：台灣堅定支持土耳其

強震破萬死　吳釗燮致哀：台灣堅定支持土耳其

他牆上寫「別放棄希望」3天後真的獲救

他牆上寫「別放棄希望」3天後真的獲救

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

兒堅持出國救援！母忍淚：等你平安回來

兒堅持出國救援！母忍淚：等你平安回來

關鍵字：

高雄高雄市文化局土耳其地震點燈

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

停車場見賓士Logo變粽子　網喊快跑！

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

撐不住了！80歲老婦勒死54歲長子

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

隋棠稱「去花蓮不在家」被打臉！網挖1證據照：晚上還在台北

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

室友嘿咻3天3夜　全寢告狀舍監結局曝

明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝

土耳其捐贈衣物為何限全新？　駐處給答案

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

周杰倫深夜彈琴被說擾鄰！　「跩回1句」網瘋朝聖

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面