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中部「1家手搖飲」熬8年挺進台北！新客一試超驚喜：喝到停不下來

▲▼傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市。（圖／一沐日提供） 

▲一沐日。（資料照／一沐日提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的飲料店狂開，常常沒走幾步路又看到一間。就有網友發文表示，中部手搖飲店「一沐日」在近期吸引了他的注意，其主打配料相當特別，包含草仔粿、粉粿等。話題引發討論，不少曾經光顧的網友也一面倒給好評。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「有沒有一沐日飲料店的八卦」為題發文，提到他最近發現一家飲料店叫「一沐日」，主打的配料不是常見的珍珠、粉圓、芋圓等，而是很有「台味」的草仔粿、粉粿，後來他買來試喝，覺得味道還不錯，且注意到該店生意也很好，大家有留意過一沐日嗎？

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貼文曝光後，不少網友忍不住大讚，「荔枝烏龍好喝到停不下來」、「桂花檸檬粉粿很讚」、「紅茶都超棒，大推」、「麥茶+粉粿真的很好喝！可惜台北好少店」、「草仔粿新出的，很常賣完，吃起來很像湯圓，口感蠻特別」、「粉粿不錯，但我覺得草仔粿吃起來很像綠色糯米小湯圓」。但也有網友覺得價格有點貴，「很貴，一杯80元」、「蠻好喝，但就貴」。

▲▼傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市。（圖／一沐日提供）

▲「粉粿」是一沐日的招牌。（圖／一沐日提供）

還有網友分享排隊盛況，「補班日去買說要排兩個小時」、「板橋店人超多」、「通化夜市那間也超多人」。此外，也有網友不禁笑虧，「中南部早就流行過的東西，現在北部人才在瘋，笑死」、「5、6前台中就有的東西，還開了一堆」、「台中至少十年前就有了」、「去台中每次路過都沒人，原來這家還沒倒」。

據了解，一沐日於2012年正式創立，創始店為台中一中店，雖然台中接連開了好幾家分店，但台北是到2020年才出現分店。一沐日的飲料價格落在30元至80元不等，配料中的「草仔粿」和「粉粿」極具特色，日前粉專還發文致歉，透露草仔粿「供不應求」，只能限量發售，顯見受歡迎程度。

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