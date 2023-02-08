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開學在即避免「收假症候群」！助戒斷手機　心理師有撇步

▲▼寒假手機不離身 當心收假症候群。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

寒假手機不離身 當心收假症候群。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

結束了10天的農曆春節，寒假也接近尾聲，除了確認寒假作業是否完成，家長及孩子都應該開始「收心」！尤其；寒假期間許多孩子幾乎是手機不離身、遊戲打好打滿，為避免開學後發生「收假症候群」，門諾醫院臨床心理師侯仁智表示，家長不妨在開學前規劃一些主題活動與孩子多做互動，或是安排小旅行，幫助孩子找回注意力的同時，也藉由旅行過程拉近親子距離。

經歷了春節連假，家長忙著交際應酬、應付年節事務之虞，孩子使用手機的時間也跟著變長，再過幾天就要開學了，除了叮嚀寒假作業盡快完成，讓家長最頭痛的莫過於孩子放假時長時間拿著手機，手遊打到滿、抖音看不停的情形。如何讓孩子回歸正常生活，好在開學時儘快回歸學習，心理師建議，除了調整作息，家長應以身作則減少3C產品的使用，透過卡牌遊戲、拼圖、戶外活動等，全心陪伴孩子，慢慢恢復生活節奏。

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▲▼寒假手機不離身 當心收假症候群。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

開學在即 家長應協助孩子從網路世界回歸正常作息。
 
心理師表示，當孩子對手機有一定程度的依賴性後，要立即收回手機或是制定更嚴格的使用規範時，必然會有一段戒斷期，此時孩子可能會出現許多情緒，包括暴躁、摔手機等行為，甚至成為親子衝突的來源，這段期間除了與孩子好好溝通，家長應以身作則，放下手機全心陪伴。

▲▼寒假手機不離身 當心收假症候群。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

透過活動 繪畫等方式 讓孩子提早收心。
 
心理師建議，家長不妨在開學前規劃一些主題跟孩子互動，例如：家有小學生者，可邀請孩子共同完成拼圖、繪畫，藉此把注意力找回來。高年級及或是國中生，可將使用手機的時間改成使用電腦，透過豐富的線上課程或是有興趣的影片欣賞，幫助孩子跳脫手遊、抖音等網路世界。另外也可參加一些展覽，與孩子規劃參與並分享，就能自然讓他們放下手機。
 
侯仁智進一步說，從網路世界慢慢連結回現實，這是一個歷程，並非關掉手機、沒收手機就會立即見效，尤其家長多半希望孩子能夠立即放下手機回到書本，但這對孩子來說就是一條鴻溝，因此建議家長可在開學前1-2週或是開學後的第1週，有彈性的一起與孩子按部就班慢慢放下手機，然後訂定適當規則回到生活及課業上，對孩子會更自在，也能減少親子衝突。

▲▼寒假手機不離身 當心收假症候群。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

父母可安排孩子有興趣的活動 協助收心。
 
心理師強調，臨床上常有家長會詢問孩子使用手機的問題，基本上可分為兩個層面，一是「規則」、二是「行為控制」，其中訂定規則很重要，不管是在平日、假日或寒暑假，一旦雙方達成共識，家長就必須嚴格落實，否則失去了原則反而容易引發潛在的親子衝突。
 
門諾醫院身心科醫師鍾德表示，「收假症候群」雖非精神疾病，卻是連續假期後容易引起的情緒問題，如莫名沮喪、情緒低落、注意力不集中、容易焦躁、食慾差、疲憊感等都是常見症狀，家長應多和孩子溝通，傾聽孩子心聲，讓他感受到父母的關心與支持，增加上學動力。

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