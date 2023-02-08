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一天狂按8次鈴！王婉諭見隋棠遭控惡鄰憶起「血淚史」　曝2解方

▲▼王婉諭憶起當年和鄰居爭議的血淚史。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

▲王婉諭憶起當年和鄰居爭議的血淚史。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者江采蓁／綜合報導

藝人隋棠夫妻7日遭到鄰居控訴是惡鄰，放任小孩吵鬧，引發討論。時代力量立委王婉諭8日在臉書發文指出，見隋棠與鄰居的爭議，自己也憶起當年的「血淚史」，她表示，究竟是要展現誠意溝通與協調，還是要守住底線，為孩子撐起空間，實在都不是可以輕易拿捏的事情，也是身為照顧者必須面對的課題，「家長、孩子們，真的辛苦了。」

王婉諭提到，這幾天看到隋棠與樓下鄰居的種種互動，讓她想起以前共學的血淚史，她憶起，當年她與幾個家長租下一間老公寓，當作孩子們讀書、烹飪、DIY 的共同學習空間，當時也遇到一位對聲音敏感的鄰居，因此展開一段「長期抗戰」。剛進駐不久鄰居就來按門鈴，要求他們放低音量，不要打擾對方作息。為了維持鄰里關係，他們也展現善意，盡量配合。

王婉諭表示，後來跟對方一次次溝通，他們都在努力詢問對方的生活型態與底線，試圖找到折衷作法，但鄰居的態度仍然像是鐵板一塊，並要求他們，鄰居家中有人上早班，有人上晚班，所以全天都要保持安靜；不只小孩，就算只有大人少少幾名時也會要求走路放低音量。她無奈說道，儘管他們跟孩子都盡力放低音量，抱怨聲還是沒有停止，該名鄰居有時一天就會按七八次門鈴，甚至找警察到場處理，她提到，對峙衝突的場面加上警察的現身，就連成年人會感到棘手，更何況是小孩，孩子們會擔心是自己做錯事情，感到緊繃、焦慮，也有孩子比較敏感，因而哭了出來。

王婉諭指出，後來他們拿出誠意，一次買了好幾種加厚的消音地墊，邀請鄰居阿伯一起試聽看看哪一種效果最好，然後全室鋪好鋪滿在室內行走時也都穿著厚底拖鞋，減緩對樓地板的衝擊力，此外，帶著小孩煮飯、手作 DIY 時，也都會準備一份給鄰居阿伯，一起去樓下打招呼、敦親睦鄰。她表示，漸漸地，不知道是消音地墊很有效，還是他們的誠意打動對方，按門鈴的次數終於逐漸減少，警察也沒有繼續上門。

因此，王婉諭表示，因為有這樣的經驗，在那之後自己進住新環境，也會預先跟街坊鄰居打招呼，告知家中有小小孩，並了解鄰居的作息，以便互相配合。她指出，其實現在的住宅、生活形態相當緊密，有小孩的家庭應該難免都有被按門鈴、在公眾場合被嫌吵的經驗，只是每個人遇到的鄰居、狀況可能都不同，有些人像他們的鄰居阿伯，可以溝通、態度軟化，也有人像隋棠的鄰居一樣，對聲音敏感，不輕易退讓。

王婉諭強調，究竟是要展現誠意溝通與協調，還是要守住底線，為孩子撐起空間，實在都不是可以輕易拿捏的事情，也是身為照顧者必須面對的課題。她最後也暖心喊話「家長、孩子們，真的辛苦了。」

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