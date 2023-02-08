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LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」　果粉狂+1：差點換手機

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲原PO發現LINE通話似乎出現異常。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「LINE通話是不是壞了？都沒響鈴，直接跳未接來電！」一位女網友8日上午在臉書社團提出疑問，就有人驚呼，「原來不只有我這樣，差點跑去換手機。」也有網友陸續表示，從前天、昨天就發現「有響、沒通知跳出來，響完才看到未接來電」，且似乎只有iPhone出現狀況，讓不少果粉很頭痛。

這位女網友在●【爆廢公社二館】●貼出手機截圖，只見友人打了4通LINE語音，通通都顯示未接來電，但並不是她真的沒接到，而是手機根本沒響，讓她趕緊發文求助「LINE通話是不是壞了？」

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不少人看了貼文後也急忙+1，「我以為只有我這樣」、「昨天莫名其妙被我媽罵，打來不接還直接掛」、「就是這樣昨晚才被我老婆罵：電話是壞了嗎？打給你死不接」、「我老婆以為我把她轉靜音了」、「我以為我該換手機了」、「原來～我想說未接時間我都在滑手機，怎麼會沒接到電話？」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲許多網友也+1。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

還有iPhone用戶紛紛表示，「昨晚我這狀況就有了，重載、開關機、更新iOS都無解」、「前天就異常了，一開始是訊息不跳通知」、「我有接通了，也有對話到，結果它還是顯示未接來電」、「我是響了，也有通知，結果畫面跑了，找不到要從哪裡接聽」、「試了好幾個人的手機都這樣。」

至於有沒有解法？有人重開機就正常了，也有用戶試著重載、重開機仍無法。其中，有網友分享一篇限動貼文，指出「請到LINE設定>通話>整合iPhone通話功能關閉」，然後將手機「重開機」，再「開啟整合通話」，應該就會恢復正常了。

▼有網友分享解法 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

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