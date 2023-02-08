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燈會邊緣柯文哲！蔣萬安錯推交通部挨批　觀傳局：座位安排循傳統禮儀

▲▼台灣燈會點燈儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲（右一）出席參與。（圖／台北市政府提供）

▲台灣燈會點燈儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲（右一）出席參與。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

2023年台灣燈會在台北市舉辦，但在5日開幕式時，前台北市長、民眾黨主席柯文哲拍照位置被排在「最邊邊」慘遭邊緣化，新北市議員卓冠廷進一步爆料，指實際上都是蔣市府安排的，他質疑蔣推給交通部觀光局的說法，根本是卸責說謊。對此，北市觀傳局長陳淑慧8日說，「座位安排都是經過傳統禮儀的結果」。

卓冠廷在臉書秀座位圖指出，前台北市長柯文哲在台灣燈會開幕時被排到最邊邊，引起討論之後，蔣萬安居然把責任推給交通部觀光局，讓人家當冤大頭，實在是沒肩膀又不厚道，他取得了「原本的版本」，根本不是這回事。

卓冠廷透露，原本的安排，最邊邊並不是前市長柯文哲，那為什麼柯文哲被換到最旁邊？據他掌握的獨家資訊，2023年2月5日上午10點於燈會指揮中心召開的協調會，是台北市觀傳局主動提要調整的，代表蔣萬安市長出席的是市府觀傳局的官員，會議中明確表示，戴錫欽議長，應該被排在外國使節的旁邊，所以，才把柯文哲跟戴錫欽對調，把他移到最旁邊，其實原委就是如此單純。

卓冠廷說，結果蔣萬安一被問到「為什麼柯文哲被排在最旁邊」，就嚇得「膝反射」推給交通部觀光局，不曉得是蔣萬安的觀傳局長跟他撒謊，還是蔣萬安自己決定對大眾撒謊？

針對外界質疑，觀傳局長陳淑慧8日主持記者會回應，台灣燈會是一個非常有傳統的活動，每次都會經過非常多非常多的討論，「台北市政府在最後結果是2個座位，座位安排都是經過傳統禮儀的結果」。

陳淑慧強調，燈會活動其實不管是，就像剛剛的為土耳其祈福，大家都是夥伴關係，期待的就是大家共同努力，共同目標就是把台灣燈會辦好。

媒體接著問，是否覺得交通部要故意甩鍋給台北市政府？陳淑慧不願多談，僅強調，台北市政府還是秉持把一個好活動介紹給國內外遊客，「這件事情是我們的最終目的，所以不做任何臆測」。

媒體追問，是否想過把市長和首長都排在第一排？陳淑慧說，台北市政府一定會主動爭取，最重要的位子最後有2個。其他的就是，整個國際禮儀一定要兼顧，然後傳統也要兼顧，所以最後還是回歸燈會本身。

陳淑慧會後補充，台灣燈會舉辦過程一定會有很多協商，自己也督導過台灣燈會、有更多同理心，大家要共同讓燈會成功的夥伴關係，減少爭議互相尊重。

「要不然大家去看一下，以前各個縣市第一排有幾個位子？」陳淑慧說，台北市今年只有2個位子，看看別的縣市有多少主導權，台北市現在是只有2個最重要的位子，姊妹市的市長在後面，「我們一直把他放在最前面，只有議長跟柯市長」。

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