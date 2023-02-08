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社會 社會焦點 保障人權

偷南鯤鯓代天府神尊公仔「帥旗也不放過」　男得手2800元被逮

記者林悅／台南報導

20歲桃園張姓男子涉嫌前往台南北門區的南鯤鯓代天府遊玩時，涉嫌竊走商品館內神尊公仔、帥旗、旗組等物，得手約新台幣2800元，台南市警學甲分局據報深入追查循線在嘉義查獲張嫌，查扣相關贓證物，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲20歲桃園張姓男子涉嫌前往台南北門區的南鯤鯓代天府遊玩時，涉嫌竊走商品館內神尊公仔、帥旗、旗組等物，被學甲分局查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲20歲桃園張姓男子涉嫌前往台南北門區的南鯤鯓代天府遊玩時，涉嫌竊走商品館內神尊公仔、帥旗、旗組等物，被學甲分局查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲20歲桃園張姓男子涉嫌前往台南北門區的南鯤鯓代天府遊玩時，涉嫌竊走商品館內神尊公仔、帥旗、旗組等物，被學甲分局查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於台南北門區的南鯤鯓代天府素有千歲總廟之稱，其委外經營的生活文創商品館，於2月7日向學甲警分局北門分駐所報案，稱於11時左右，一名年青人竊走商品館內神尊公仔、帥旗、旗組等物，損失約新台幣2800元；銷售人員表示當時覺得竊嫌神色怪異，因而特別注意竊嫌，但因客人漸多，故而疏於注意才讓竊嫌得手。北門分駐所受理員警聽聞案件經過後，立即前往案發地點釐清竊嫌身分，後經層層過濾，發現竊嫌目前可能在嘉義地區活動。

▲20歲桃園張姓男子涉嫌前往台南北門區的南鯤鯓代天府遊玩時，涉嫌竊走商品館內神尊公仔、帥旗、旗組等物，被學甲分局查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

北門分駐所長蘇傳舜唯恐錯失緝捕良機，指示員警立即前往20歲張嫌（桃園人）可能去處嘉義民雄一帶進行查訪，所幸順利緝獲張嫌並查扣相關贓證物，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲20歲桃園張姓男子涉嫌前往台南北門區的南鯤鯓代天府遊玩時，涉嫌竊走商品館內神尊公仔、帥旗、旗組等物，被學甲分局查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局表示，該分局員警積極任事，接獲報案後迅即運用科技及經驗破獲商品失竊案，讓報案人免於擔憂，此精神及辦案技巧足堪同仁表率。

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