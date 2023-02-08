男拒盤查落跑撞小貨車　還朝員警揮拳！酒測值0.77這下慘了

記者楊熾興／桃園報導

台北市31歲吳姓男子凌晨酒駕逆向違停路邊，巡邏警上前盤查，吳男卻加速逃逸於路口衝撞小貨車後棄車逃逸，員警立即尾隨攔查，吳男竟揮拳攻擊員警，幸好支援員警同仁合力制伏，吳男被逮捕後拒絕接受酒測，經醫院抽血檢驗換算酒測值為0.77，已觸犯公共危險罪，全案依法偵辦。

▲台北市吳姓男子酒駕違停，在路口撞車後肇逃。（圖／桃園警分局提供）

▲吳男丟下所駕車輛逃跑。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警巡邏7日凌晨2時40分許巡邏行經桃園區民權路，發現一輛白色自小客逆向紅線停車，準備趨前勸導時，該駕駛卻突然催油門逃逸，於民權路左轉與復興路口逆向衝撞一輛自小貨車後，拉開門棄車逃逸。

▲▼員警趕到合力制伏。（圖／桃園警分局提供）

附近武陵派所員警聞撞擊聲立即出外查看，聽到呼叫支援，並馬上尾隨追緝，在不到100公尺大樓地下室將吳姓男子攔查到案，但渾身酒氣的吳男卻拒絕配合員警盤查，不但強力反抗還揮拳攻擊盤查員警，所幸被支援員警合力制伏。吳男拒絕配合酒測，經醫院抽血檢驗換算酒測值為0.77Mg/L，嚴重超標，全案依公共危險罪及妨害公務等罪嫌進行偵辦。

目擊民眾也在臉書貼出肇事現場照片及影片，表示小貨車被逆向酒駕車輛擊落，底下貼文也紛紛指責酒駕者不應該，希望「酒駕真的要重罰」、「喝酒開車真的害人」、「酒駕判鞭刑」。

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