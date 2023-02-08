有助侯友宜攻2024？北北基桃4首長將同台　蔣萬安：重點是市政推動

▲台北市長蔣萬安出席台北市111學年度第2學期公私立國民小學校長會議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北北基桃4市長於2022年選舉主張未來成立「北北基桃聯合施政平台」，對於區域治理可以更有效率，使外界認為有助於新北市長侯友宜挑戰2024總統大位。面對北北基桃4首長將於11日在新北平溪同台，是否有助侯友宜獲得黨內徵召？台北市長蔣萬安僅低調表示，最重要就是推動市政。

「2023新北市平溪天燈節」第二場活動將於11日於平溪國中登場，侯友宜邀請北基桃3首長一同參加，這是繼2019年北北基桃首長合體參加天燈節活動後，再次聚首。據了解，天燈節活動前，4市長將在平溪國中圖書館召開「北北基桃聯合施政平台」會議，預計討論環狀線經營權轉移、1200月票實施方式、汐東線規畫等。

針對北北基桃4首長將於平溪天燈節同台，國民黨營造團結氣勢，是否有助於侯友宜獲得2024提名？蔣萬安8日上午表示，感謝侯友宜的邀請，4首長將於2月11日到平溪放天燈，最重要的是就4縣市合作議題交換意見，不管是交通、觀光、教育、文化等，大家就是一個共同生活圈，未來這些政策都會好好坐下來溝通、交換意見。

媒體追問，此舉是否有助於國民黨內徵召侯友宜選2024？蔣萬安僅說，最重要的就是市政推動，「我們就是為市民權益打拚。」

另外，針對國民黨部分台北市議員表態參選立委，引發外界質疑若議員選上立委，恐使蔣市府在市政推動上跛腳？蔣萬安回應，「我們都尊重議員規劃。」