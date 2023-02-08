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雲林餐廳業推松阪雞料理　每隻雞僅取1.3兩超珍貴

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

您吃過松阪牛、松阪豬肉，但您吃過松阪雞肉料理嗎？雲林一家餐廳業者，推出猴頭菇松阪雞料理，由於口感層次豐富，肉質嫩、軟、脆又Q彈，品嘗過的饕客讚不絕口，但一隻雞僅能取出1.3兩（約40公克）肉片的食材；業者表示，雞松阪肉就是大家看不起眼的雞脖子肉。

▲松坂雞肉由於口感層次豐富，肉質嫩、軟、脆又Q彈，品嘗過的饕客讚不絕口。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲桃花源餐廳推出猴頭菇松阪雞料理，由於口感層次豐富，肉質嫩、軟、脆又Q彈，品嘗過的饕客讚不絕口。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林斗六桃花源餐廳在年菜推出「猴頭菇雞松阪」料理，業者將餐廳不取用的雞脖子肉取下料理，選取土雞、採用手工將脖子上的肉用刀片下，洗淨瀝乾後用醬油、米酒、青蔥等香料醃漬入味，抓漿後油炸起鍋靜置回溫，將猴頭菇滾刀切加麻油拌炒香氣入味，再將松阪雞肉加入快炒收汁，一推出即佳評如潮，成該餐廳獨家招牌菜。

▲松坂雞肉由於口感層次豐富，肉質嫩、軟、脆又Q彈，品嘗過的饕客讚不絕口。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲猴頭菇滾刀切加麻油拌炒至香氣入味，再將松阪雞肉加入快炒收汁，一推出即佳評如潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

從北部回娘家的蔡小姐說，雞松阪是第一聽到，也是首次品嘗，口感豐富肉質細嫩、鮮甜Q脆爽口，真的是雞肉中最好吃的部位，讓人驚艷；林先生表示，很難想像是雞脖子上的肉，料理後確實美味好吃。

▲松坂雞肉由於口感層次豐富，肉質嫩、軟、脆又Q彈，品嘗過的饕客讚不絕口。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲桃花源餐廳總經理曾紹威將新食材帶入原本的料理中，沒想到一拍即合，成為目前最夯菜色。（圖／記者蔡佩旻攝）

桃花源餐廳總經理曾紹威說，松阪雞肉是在雞後頸與雞下巴頸處的肉，每隻雞只有珍貴的上、下兩片，總重1.3台兩，約40公克左右，均以手工去骨片肉，所以珍貴，雞全身的頸部運動量最大，肌肉養成Q彈紮實，口感不輸松阪豬，松阪雞料理很簡單，用煎、烤、炒蔬菜都可以。

▲松坂雞肉由於口感層次豐富，肉質嫩、軟、脆又Q彈，品嘗過的饕客讚不絕口。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雞松板肉料理簡單，洗淨瀝乾後用醬油、米酒、青蔥等香料醃漬入味，煎、烤、炒蔬菜都可以。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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