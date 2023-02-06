雲林家扶展力12國中生「做中學」　學子建構成長展現自我

▲福家草莓園種植草莓細心呵護，也叮嚀家扶學子以觀察力採摘成熟的紅草莓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

家扶基金會透過展力方案促使青少年進行洞察力、自信力、生活力、規劃力、團隊力以及關懷力等六大能力的發展與學習。雲林家扶12位國中生趁寒假開學前參與展力活動，走踏福家草莓園、千巧谷牛樂園牧場，還與大山城掌中劇團王有騰老師學習布袋戲操偶，分享心得相互學習激勵，增進在團體中自我成長與突破。

雲林家扶歐厚成督導說明，成長中的國中生在少年期本就是多重過渡時期，由家庭漸進到同儕群體，有時卻會生活無目標無方向感到徬徨，家扶為協助國中青少年建立自我觀念與建立追尋人生方向，而有少年展力計畫的推展與活動。

展力成員張瑜萱表示，活動從一開始擔心與害怕，到最後可以侃侃而談，也可幫大家介紹千巧谷牧場景觀與全世界最好吃的麵包，並與大家餵食牛牛，夥伴最後都叫她章魚，瑜萱也喜歡大家如此叫她更樂得為團隊服務，活動中有她關懷與自信還有規劃力的表現。

帶領雲林家扶展力的社工蔡宜晉指出，家扶孩子受限於經濟，面臨缺乏休閒安排，尤其在生涯發展、人際關係甚至情緒與溝通導致信心不足，而安排小團體模式透過鼓勵、引導共同決策規畫活動內容，協力完成各項任務目標，雲林家扶12位國中生就在「做中學」，完成這次走踏雲林任務。

蔡宜晉說，以最具代表雲林的傳統布袋戲而言，雖是大都知道但卻是未能說出其奧義，大山城掌中劇團的王有騰團長，特別帶來生、旦、淨、末、丑、雜、怪等基本角色說明介紹，讓展力孩子們嘗試掌中戲的身段如何來操控，更藉由配音展現剛毅或柔軟或詼諧等等，都讓展力孩子們經由生活力、洞察力、團體力得以再邁向前一大步。

在福家草莓園，鮮紅可口的草莓向大家招手，踏進草莓園成員謝佩倢直呼令人興奮，第一次親手摘草莓，謹記要大又要紅咚咚，吃進嘴裡酸甜滋味滿溢真的就是幸福。社工蔡宜晉表示，學員們從陌生面對道討論活動地點內容，由小隊長帶領大家提議針對交通、參訪重點等，讓12位少年自主與學習，也發覺各自本身優勢與能力，促進團隊合作學習規畫達到培養自信。

▲雲林家扶展力活動，邀請大山城劇團王有騰團長分享布袋戲各種角色的操偶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）