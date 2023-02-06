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虎尾鎮新舊城區縫合計畫　營建署長吳欣修南下會勘

▲立法委員林文瑞與營建署吳欣修署長出席「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員林文瑞與營建署吳欣修署長出席「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾建國眷村是國內中部唯一被列入文資法保護的聚落建築群，屬於台灣極具特色之農村型眷村。 今(6)日立法委員林文瑞邀集營建署吳欣修署長、縣府城鄉發展處、虎尾鎮公所及地方民意代表出席「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」會勘。

虎尾建國眷村原為日本海軍航空隊基地，軍方於日治末期利用此機場訓練年輕的飛行員，並在戰後作為飛官與家屬生活的聚落。立委林文瑞表示，為了保留這段歷史人文記憶，內政部營建署已經補助了第一期工程經費6000萬元，縣府自籌1100萬元，總經費共7,100萬元。

▲立法委員林文瑞與營建署吳欣修署長出席「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾建國眷村原為日本海軍航空隊基地，軍方於日治末期利用此機場訓練年輕的飛行員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第一期以虎尾建國一村歷史現場保存再現之景觀營造為主，包括眷舍周邊環境清疏、戰備遺構整頓、既有植栽調查自然修剪、排水系統改善優化、街區道路環境改善、建構遊逛動線與開放空間、新增照明系統與景觀設施建構等，相關工程也陸續完工。第二期工程，中央在去年也補助規劃設計費352萬元，今年度就是要繼續爭取第二期的工程經費，著重綠地基盤的延伸及水綠串聯，以虎尾建國二村景觀營造、糖鐵綠廊營造為主要內容，總經費約7200萬。

立委林文瑞指出，今日特別安排會勘，除了要讓中央了解地方的用心和努力，補助的經費都有花在刀口上，更重要的是要全力向中央再爭取6000萬元的補助款，並要求盡速核定，尤其配合縣政府在計畫周邊同期有「芒果大道拓寬工程」、「馬公厝支線更新改善及親水友善社區工程」都在進行中，結合建國一村、二村建築物周邊整體景觀改造工作，完整串接高鐵新城區、虎尾舊城區水綠空間，可以讓遊客攜家帶眷一同遊歷體驗農村型眷村，打造虎尾成為開放且充滿綠意的人文城市！

▲立法委員林文瑞與營建署吳欣修署長出席「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員林文瑞與營建署吳欣修署長出席「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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