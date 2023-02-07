XD偽鈔破案關鍵是他！小黃運將收假鈔當場退回...拍下乘客照舉報

▲虎尾警友會辦事處主任丁晏晟邀請楊姓司機夫妻至分局聯合勤教接受分局的表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局日前破獲偵破流竄全台的XD假千鈔案，重要關鍵人物今日曝光。虎尾一名熱心的計程車司機去年12月向虎尾警分局報案，檢舉稱當日載送客人時，疑似收到偽鈔，警方即據此展開調查並報請雲林地檢署擴大偵辦，順利在1月13日依此珍貴線索破獲1.2億鉅額偽鈔案。

去年12月下旬，虎尾一名楊姓計程車司機載送一名乘客張男前往雲林肉品市場附近，準備開著停放該處的大車上工，當時一大清早天剛亮，車資約100多元，張男從口袋掏出皺巴巴的千鈔交給司機，楊姓司機正反面檢查一番說「大哥，這張不太像真的，可以換張嗎」，張男悻悻然地拿回隨口說「蛤？假的嗎？」，再從口袋掏出3個50元銅板交給司機，頭也不回沒找錢就下車走了。

▲去年12月開始於全台流竄的「HR484268XD」千元假鈔。（圖／記者蔡佩旻攝）

楊姓司機在張男下車後一如往常轉頭巡視檢查是否有遺忘物品，邊想著張男付錢時的異樣，回過頭再看一眼張男背影，便拿起手機將張男與張男工作的大車拍下才離開。楊姓司機當天心中反覆糾結這件事，是不是需要報警？但是根本沒有受損、也不確定是不是真的持假鈔，但最後楊姓司機就相信「警察一定會辦好這件事」，這才前往向警方檢舉報案，說明客人的特徵與去處。

警員在製作計程車司機警詢筆錄後，隔日即發生虎尾外送員收到假鈔於臉書公開，留言處亦吸引不少受害者貼出假鈔抱怨受害，虎尾警分局長廖志明隨即指示迅速組成專案小組並報請雲林地檢署擴大偵辦。先於1月7、8日至屏東、高雄地區拘提行使偽鈔之張姓與黃姓犯嫌並查扣千元偽鈔60張，再進一步溯源。

▲虎尾警分局副分局長李志文帶隊動員前往高雄朱姓男子處所，查獲一萬多張千元、百元、伍佰元之偽鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組擴大偵辦後，最終於1月13日在高雄、新北、台北三地一舉破獲偽鈔集團，順利拘提朱嫌、廖嫌、洪嫌、李嫌四名犯嫌，經清點犯嫌偽造之紙鈔合計面額約1億2千萬元，全案訊後依行使偽造紙幣及妨害國幣懲治條例等罪嫌移送全數聲押獲准。

虎尾警友會辦事處主任丁晏晟邀請楊姓司機夫妻至分局聯合勤教接受分局的表揚，楊姓司機在獲頒感謝狀及檢舉獎金時，表示最近有在電視上看到偽鈔的社會新聞，自己亦從事需要收銀的工作，因此對於收到偽鈔這件事有所警覺，而且也因為很信任警察的辦事能力，所以在收到疑似偽鈔時記下對方特徵立即通報，也幸好有向警方舉報，才能及時阻止如此鉅額的偽鈔流入市面。

虎尾警分局長廖志明亦肯定楊姓司機的警覺心並且積極向警方舉報，並呼籲民眾於使用貨幣時可多留意紙鈔防偽特徵，莫因疏忽讓歹徒有可乘之機，如疑似收到偽鈔時，可立即撥打110報案，如有任何可疑情資亦可提供警方偵辦，警力有限、民力無窮，需要你我攜手合作建構治安通報網，並感謝每一位熱心公益的大、小偵探協助警方破案。

▲虎尾警分局偵查隊動員北上於犯嫌所經營之魔術、表演道具器材店查獲市值1.1億千元偽鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

