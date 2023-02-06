雲林馬鳴山吃飯擔　10萬人傳承祭典齊聚吃平安

▲今年吃飯擔活動準備油飯、酸菜鴨、米粉等美味料理，讓參與民眾大快朵頤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣無形文化資產「馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔活動」在5日於東勢鄉同安村盛大登場，現場湧入近10萬人吃平安，體驗傳承逾百年廟宇祭典活動；雲林縣長張麗善表示，希望透過五年千歲遶境、吃平安的熱情趕走疫情，鄉親儘快恢復原有的生活。

▲副總統賴清德、縣長張麗善、立委林文瑞、蘇治芬等人一同參加吃飯擔活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

馬鳴山鎮安宮五年千歲每年元宵節遶境祈安，廟轄五股十四庄輪流主辦「吃飯擔」招待參與遶境陣頭、信徒與來自全國各地民眾吃平安，與鹽水蜂炮、平溪天燈同為台灣元宵節傳統活動。今年吃飯擔活動以「傳、承」為主軸，號召年輕年輕人回鄉參與，副總統賴清德更一同參加這項活動，體驗擔飯擔，並祝大家新的一年平平安安，事事如意，兔年行大運。

張麗善表示，受新冠疫情影響，吃飯擔已停辦二年。今年特別擴大辦理，輪值主辦的同安村村民出錢出力，用非常熱情的心情準備米糕、鹹菜鴨、炒米粉等料理，與來自全國各地的民眾一起享用、吃平安，保佑鄉親平安健康。

▲今年吃飯擔活動準備油飯、酸菜鴨、米粉等美味料理，讓參與民眾大快朵頤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）