「間諜氣球」若飄來台灣？　綠委主張：強硬作法予以擊落

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

中國「間諜氣球」飄進美國引發國際關注，國防部7日表示，台海周邊各種空飄物動態，國軍透過聯合情監偵系統都有掌握，但牽扯到我國情監偵手段，不便透露。民進黨立委鄭運鵬7日表示，理解國防部做法，佛曰不可說，秉持不挑釁原則，若以他個人主張，有國安上的疑慮，就應該要擊落跟回收。羅致政也表示，類似情況若在台灣發生，我國會採取強硬作法給予擊落。

羅致政表示，所謂的間諜氣球是中國一整套灰色地帶戰略的部分，過去在台灣就有無人機侵擾領空問題，中國這次用同樣手法作為對美間諜工作，最後被打下來。

羅致政指出，相信全世界民主國家都認為中國這樣的做法不可取、具有相當大的挑釁成分，類似情況若在台灣發生，相信會像之前無人機侵擾外島一樣，我國會採取強硬作法給予擊落。

鄭運鵬表示，對於國防議題，國安單位跟國防部不作假設性回答、佛曰不可說，這個態度他支持，蔡總統上任後一直保持不挑釁原則，完全可以理解國防部不說明這個議題。

鄭運鵬指出，以他個人的主張，只要有這個氣球，不管用什麼樣的形式，是氣象需求還是失控，只要進入到台灣領空、有國安上的疑慮，就應該要擊落跟回收，其他國家也一樣，尤其是中國。

鄭運鵬表示，中國不管台灣的感受跟國際要求，對台灣是用真實的戰鬥機、軍艦做演訓，中國對台灣的野心已經不是吹氣球，而是真實的威脅，對他所有的動作要更注意，也支持美國捍衛自己國安的作為，身為立法委員，若相關情事發生在台灣，當然會要求做更明確的回應。