中國氣象局長因「氣球風波」被免職？　1月已升「正部級」官員

▲莊國泰 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國務院「任免國家工作人員」名單3日下午發布，其中「莊國泰被免去中國氣象局局長職務」引發關注，外界猜測是否是因為「間諜氣球」風波。不過實際上，莊國泰今年1月即轉任甘肅省政協主席，由副部級轉為正部級官員，形同升官。

《新華社》3日下午發布中國國務院「任免國家工作人員」名單，時間點恰逢美方證實正在追蹤中國「高空氣球」後，因此莊國泰被猜測是否因「氣球風波」而被究責。外媒5日亦對此事報導，引發各界熱議。

不過，陸媒1月11日就發布文章稱，甘肅省政協當天召開機關幹部大會，中共甘肅省委書記胡昌升宣布省政協領導人職務調整的決定，莊國泰接任省政協黨組書記。莊國泰1月18日即依例被選為甘肅省政協主席，成為正部級官員，而「中國氣象局長」一職，位階上屬於副部級。

▲ 美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

資料顯示，莊國泰出生於1962年，是福建泉州人，曾任中華人民共和國環境保護部副部長、黨組成員，中國氣象局局長；現任甘肅省政協黨組書記、主席。

針對美軍擊落大陸疑似偵察氣球，中國外交部發言人毛寧6日回應稱，「美方不要沒完沒了，升級擴大，中方將視事態的發展作出必要反應。」不過，美國總統拜登6日回應，美軍擊落間諜氣球，並未削弱美中關係。