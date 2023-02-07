　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

南韓軍方發現「北韓氣球」進入領空　下令加強監視動向

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。圖為擊落前。（圖／路透）

▲南韓軍方也發現「北韓氣球」進入領空。圖為進入美國領空的中國間諜氣球。（示意圖／路透）

文／中央社

中國偵察用高空氣球日前侵犯美國領空引發各界關注，南韓外交部表示，不能容忍他國侵犯領土主權的立場，認為中方有必要就這次事件向國際公開充分說明。

韓聯社報導，南韓外交部官員今天說，侵犯領土主權的行為在國際法上絕對無法容忍，也是南韓政府的基本立場，認為中國有必要就這次事件向國際社會公開充分說明；對於美國擊落偵察氣球的行為，也認同美方擁有採取必要安全措施的權利。

南韓外交部長朴振3日在美國進行的韓美外交部長會議會後記者會上就曾提到，中方應盡快提供誠實說明。

美國政府2日表示，發現中國高空偵察氣球近日進入美國領空，疑似蒐集敏感情資，中國外交部雖承認氣球來自中國，但聲稱為民用性質，用於氣象等科研。在美國總統拜登命令下，美國國防部於當地時間4日下午出動戰機擊落偵察氣球，引發雙邊糾紛。

至於中國偵察氣球動向，南韓國防部表示，依美方評估的中國偵察氣球高度與南韓軍方空防能力等因素判斷，中國偵察氣球應未通過南韓領空，空軍雷達也未偵測到相關蹤跡。

不過，南韓KBS電視台引述軍方高層說法報導，位於北部京畿道漣川郡邊境一帶5日發現來自北韓的直徑2公尺氣球飛進南韓領空，漣川當地前線部隊透過紅外線監測裝置（TOD）捕捉到氣球蹤跡後立即上報至合同參謀本部。

能透過紅外線監測裝置識別，代表這枚氣球飛行高度極低，合同參謀本部最後判斷氣球只是氣象觀測用，不具敵意，因此未採取應對措施，僅下令加強監視相關動向。

軍方人士說明，南韓也會向海外其他地區飄送氣象觀測用氣球。來自北韓的這枚氣球在南韓東北部邊境一帶停留數小時後飄向東海。

ET快訊
20歲女感冒手腳壞死截肢　醫目睹「四肢裝一袋」：畫面難忘
土耳其強震　「45國宣布啟動援助」
吳鳳曝土耳其強震瞬間！　「天空現詭異白光」：40秒變世界末日
媽剛走1年多！爸爸初二去世　愛雅痛苦送別

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

南韓軍方發現「北韓氣球」進入領空　下令加強監視動向

沖繩無人島「被中國人買走了」　中國網友狂喊：軍事化

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

「本想活到80歲就好」　星雲預立遺囑：我沒有舍利子

南韓軍方發現「北韓氣球」進入領空　下令加強監視動向

沖繩無人島「被中國人買走了」　中國網友狂喊：軍事化

吳宗憲公開「孫女小名」！　寵吳姍儒將上億豪宅給她安胎

好市多推新款神器！他曬海量「蚊屍照」驚嘆：效果好到嚇死人

俄軍前線加大施壓　挪威受惠能源飆漲擬援烏克蘭

快訊／台南市正副議長賄選案　邱莉莉150萬、林志展120萬加重交保

南韓軍方發現「北韓氣球」進入領空　下令加強監視動向

頭髮容易油？皮膚科醫師揭「8大洗頭壞習慣」　加碼正確洗髮流程

土耳其強震至少「2400人死亡」　拜登授權美國立即應對

看好獨行俠雙星組合　球評帕金斯：一切順利能進冠軍賽

土耳其強震災區「有台灣人」！外交部證實　現況曝光　

曹政奭合體愛妻放閃喊「今天真漂亮♥」　Gummy撒嬌：謝謝老公大人~

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

軍武熱門新聞

沖繩無人島被中國人買走！

南韓發現北韓氣球進入領空　下令加強監視

韓媒曝：北韓將派兵增援俄羅斯

美軍容許軍營性行為嗎？台裔阿兵哥解答

影／ 殲–10C擊落「動力偵查氣球」實戰首曝光

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

中美撞機16年了…王偉仍未回家

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

伊朗軍方：以色列未來25年內必死

中國高空氣球惹議　學者：本身無動力可能偏離航道

美公司提議出售MQ-9給烏克蘭　報價1美元

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

更多熱門

相關新聞

沖繩無人島被中國人買走！

沖繩無人島被中國人買走！

今年1月底，一名來自山東青島的張姓女子發布了關於她幾年前購買的日本一座小島的短影音，引發中日網友的關注，甚至有日本媒體網站推測出，這座小島是沖繩的「屋那霸島」。這座無人島距離美軍「嘉手納空軍基地」僅60公里，中國網友甚至對此狂喊，「軍事化」。

韓滑冰選手「歸化中國」　披中國戰袍首奪金

韓滑冰選手「歸化中國」　披中國戰袍首奪金

大阪工廠「3噸鐵板」連環倒　夾死工人

大阪工廠「3噸鐵板」連環倒　夾死工人

用身體測電鑽溫度？南韓菜鳥兵遭學長狠虐

用身體測電鑽溫度？南韓菜鳥兵遭學長狠虐

北韓饑荒驚動金正恩！這「每天數十人餓死」

北韓饑荒驚動金正恩！這「每天數十人餓死」

關鍵字：

北韓氣球間諜氣球氣象氣球日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

又有科技大廠要裁員！戴爾將砍6650名員工

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

20歲女感冒截肢　醫難忘「四肢裝一袋」

15年家樂福北門店2／26熄燈！

威力彩4.6億開獎　中這7碼每天睡到自然醒

林依晨產後復出床戲下猛藥

汪以為沒家了發抖　重逢爸抱超緊

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面