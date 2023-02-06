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夏立言訪陸挨轟「輸誠」　國民黨提鄭運鵬反嗆：民進黨少抹紅

▲▼中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席夏立言將率團訪陸。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言8日將率團赴陸會見大陸國台辦主任宋濤，遭民進黨籲勿棄台灣利益、急向陸輸誠，立委鄭運鵬更質疑誤判情勢淪統戰工具。對此，國民黨發言人林家興回應，國民黨「親美，友日，和陸」的對外方針不曾改變，倒是民進黨論述多頭馬車，修正說法跟上國民黨主席朱立倫的論述，民進黨應少一點抹紅，勿阻礙國民黨為台灣民眾拚好日子。

林家興表示，先前國民黨就注意到，選後蔡英文總統與賴清德副總統都悄悄改變說法跟上「朱立倫倡議」，包括蔡總統在今年元旦談話時提到「戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作⋯⋯才能讓更多人得到安全與幸福」，而半年前的6月朱立倫主席訪美時就強調「主張國防（Defense）和對話（Dialogue ）並進的「2D戰略」，才能有效避戰，維持和平」。

他說，蔡總統在同場談話提到「基於人道立場願提供（對岸）必要協助」，朱主席則在去年12月就提過「對岸若需要醫療資源應盡力協助」；當賴清德副總統試圖撕去「務實台獨」標籤時，他在去年12月下旬提出「和平保台」，但同樣早在半年前朱立倫主席訪美時就強調過「國防保台，和平護台」，難道蔡英文、賴清德兩位正副總統，不是誤判情勢被民意打臉後，才改弦更張「抄朱立倫的作業」來修正說法嗎？

林家興也指出，當鄭運鵬幹事長質疑「國民黨的重要幹部前往中國一定有重要任務」，那麼照鄭運鵬的標準與邏輯，當年民進黨重要領袖陳菊市長於2013年到對岸，還受到當時民進黨一片推崇肯定，是否有什麼重要任務？鄭運鵬幹事長自己在2008年敗選後到中國大陸與三大國營電信商做生意，是否有什麼重要任務？新任行政院副院長鄭文燦與新任陸委會副主委梁文傑2012年到澳門酒店接受招待，請問又是有什麼樣的重要任務？是談宇宙大爆炸，還是酒店業文藝復興，可否公佈出來讓台灣社會民意檢驗？

林家興強調，國民黨此次赴大陸之行，是延續去年八月的交流聆聽之旅，注重在大陸台灣民眾權益以及民生經貿問題，並代為反映廣大農漁民與及中小企業的心聲，到大陸去是為了「顧民生護台灣」，聚焦追蹤民生經濟議題及台人權益，更渴望促進兩岸透過交流對話減緩對抗，與上述民進黨人士赴陸是為了自己的利益有如天壤之別，台灣民眾都看得相當清楚。

林家興提醒，近年地緣政治風險逐漸增高，諸多重要人士都提到避戰、交流對話的重要，包括美國在台協會孫曉雅處長於九合一選後召開記者會提到「避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官的共同責任」、蔡英文總統近日面對台商時也強調「維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待，推動疫後健康有序的交流，也是維護兩岸和平發展的重要基礎」、陸委會主委邱太三稱考慮不只評估16個航點、交通部長王國材提到歡迎大陸觀光客來台，都有對大陸事務表達務實善意的談話，難道鄭運鵬幹事長也認為這些人想與對岸交流是「不正常」？

林家興表示，國民黨在兩岸有疫後復甦與發展需要、關係逐漸有融冰跡象的此時出訪中國大陸，一定會堅守立場，爭取與守護台灣的民生福祉與權益，也期盼民進黨的朋友少一點抹紅，多一點祝福，不要阻礙國民黨為台灣民眾拚好日子的努力、自甘成為兩岸民間交流、邁向和平繁榮與區域穩定的絆腳石。

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國民黨鄭運鵬夏立言

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