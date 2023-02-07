轟鄭文燦、鄭運鵬國安破口　國民黨：「中国鵬」怎有臉批夏立言？

▲國民黨批鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬是台灣對陸「三大國安破口」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬昨日批評國民黨副主席夏立言訪陸規劃，國民黨今（7）日召開「台灣對陸三大國安破口：鄭文燦、梁文傑、鄭運鵬」 記者會。桃園市議員凌濤指出，鄭運鵬曾以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，被號稱「中国鵬」的他竟有臉批評國民黨？國民黨的「重要任務」跟去年一樣，是保護台商、台生、台胞權益，而鄭運鵬的任務難道是跟中共國企做生意狠賺人民幣？

凌濤指出，「中国鵬」鄭運鵬與對岸有千絲萬縷的關係，他在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，以「中國台灣」國籍向對岸申請專利並與三大國企合作，其專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國大陸軍方背景的中興、華為的大量專利。

凌濤進一步指出，現任行政院副院長鄭文燦和陸委會副主委梁文傑是法院認證的酒店咖，他們曾於2011年5-6月間涉足澳門高檔酒店「九號會所」，法院認證兩人花費約42萬港幣，換算台幣約160萬，有什麼特殊的服務？怎麼這麼貴？只有鄭梁兩人知道。在澳門酒店如此龍蛇混雜的地方消費，他們難道沒有被情治系統滲透嗎？鄭文燦、梁文傑和鄭運鵬，是否才是台灣國安最大的破口？台灣國安單位應盡速調查，不要讓不適任的官員待在位置上。

發言人楊智伃指出，民進黨口口聲聲要友善、活絡兩岸交流，身為民進黨團幹事長的「中国鵬」選擇惡意扭曲夏立言赴陸交流對話的用心，說一套、做一套，根本無心解決兩岸問題，而國民黨一向強調兩岸互動往來，蔡英文在台商春節活動上也說在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、且促進區域和平及穩定的可行之道。這不就和國民黨一直以來的立場吻合嗎？民進黨行政院長陳建仁曾說要滾動式檢討小三通，緩解兩岸緊張事態，民進黨一方面要和緩關係，一方面又要反對交流，哪一個才是陳建仁跟民進黨立場？

楊智伃表示，民進黨新任主席賴清德上任後把民進黨的「抗『中』保台」髮夾彎變成「和平保台」，請問民進黨團有沒有跟民進黨中央做溝通？呼籲鄭運鵬別躲在虛擬世界中，民進黨九合一大選大敗，台灣人民已經做出了選擇，民進黨還看不清現在台灣人民需要的是和平、溝通、對話？民進黨看不到對岸的台生、台胞、台商需求，只活在自己世界，而國民黨堅持國防與對話並重的2D戰略，堅定做和平製造者。她重申，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，如果民進黨再繼續精神分裂，人民只能在2024再度下架民進黨。