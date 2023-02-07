快訊／能全數掌握「間諜氣球」　國防部：但因情監偵手段不便透露

記者蘇晏男／台北報導

中國「間諜氣球」飄進美國引發國際關注，我國方面，據民間資料至少有3次紀錄，民間好奇國軍如何應處。國防部今（7日）表示，台海周邊包括氣球在內各種空飄物動態，國軍透過聯合情監偵系統都有掌握，並按照威脅程度、種類，運用適當手段應處。不過對於是否有間諜氣球飄入台灣，國防部因認定牽扯到我國情監偵手段，不便透露。

▲國防部作計室防空暨資戰處處長莊鴻文少將。（圖／記者林敬旻攝）

國防部7日召開例行記者會，媒體詢問中國間諜氣球情況若發生在台灣，軍方如何應處？國防部作計室防空暨資戰處處長莊鴻文少將表示，國軍目前所有聯合情監偵系統就可有效掌握空飄氣球，相關應處會按照威脅程度、種類，運用適當手段應處，至於應處作為，國軍突發狀況處置規定均有詳細律定，但細節不便說明。

國防部發言人孫立方補充，細部接戰規定涉及軍事機密，因此不便說明。

對於若中國空飄氣球飄入台灣，是否視為第一擊？我方是否會擊落？莊鴻文指出，情監偵系統掌握到空飄氣球後，會依據威脅程度實施判斷，若具有威脅，就會按照相關處置規定應處。

媒體追問，中共有無使用「間諜氣球」對台灣做情蒐？國防部情次室情報整備處處長黃冠誠上校說，進入台海周邊相關航空器，包含空飄氣球、探空氣球或間諜氣球，國軍都會運用聯合情監偵手段做好應處與掌握，至於是否要攔截、攻擊，都會用相關處置規定應處。黃冠誠也說，氣球型別牽扯到我國情監偵手段，不便透露。

媒體再問，2021年至今至少被民眾拍下3次這類氣球出現在台灣上空，國防部掌握次數多少？未來若出現，國防部會主動揭露資訊嗎？黃冠誠回應，針對這些氣球，國軍都用聯合情監偵手段，都有掌握，也會從報載、媒體資訊進行反查，「都是有掌握的」。

孫立方補充，對於台海周邊包含氣球在內等空飄物動態，國軍都能明確掌握；而飄入的氣球可能有非常不同種類，對於不同種類所形成不同的威脅，國軍會依狀況作相對應應處。