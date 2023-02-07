每天200人拾荒來賣　台北50年回收廠「被迫停業」他斷炊淚：不撿了

▲全國推估約有3萬名拾荒者，首都台北市也有近1200名清寒拾荒老人隱藏在社會。（資料照／記者周宸亘攝）



文／中央社

黃老闆一家三代在台北市萬華區經營資源回收廠近50年，卻因違反台北市土地使用分區管制而將歇業，他盼相關法規應放寬和配套；台北市都發局說，法規早已明定，應依法設置。

長期關注拾荒者議題的民間團體「五角拌」近日在臉書發文表示，萬華區最大間的回收廠因違反北市土地使用分區管制，遭台北市政府勒令於2月15日停業，逾百名拾荒者恐將斷炊，且社區基層回收管道將消失，呼籲北市府應正視回收廠對於都市貧窮者、底層工作者自立生活必要性，以及對都市環境的正面效益。

回收廠業者黃老闆今晚告訴中央社記者，位於寶興街的回收廠是爺爺、奶奶自民國65年起開始經營迄今，歷經一家三代的歲月，去年11月下旬接獲北市府通知違反土地使用分區規定，即便於10天申訴期內提出陳情，但仍被迫要在今年2月中停業、清空場址，根本措手不及。

▲拾荒者。（圖／資料照）



黃老闆說，回收廠每天約有近200名拾荒者到場販售回收物，藉此賺取生活費用，但得知要停業消息後，有些拾荒者當場流淚說「不撿了」，因為拾荒物數量小，且距離其他業者廠區距離過遠，多數區域又已達飽和，但缺乏拾荒收入等同斷炊，後續生活堪憂。

他指出，到廠拾荒者約7成都是社會弱勢族群，許多人因各種因素無法領取政府補助，透過拾荒工作可溫飽，還能保有工作尊嚴，同時還能減輕轄內環保局清潔隊的工作量。

如今因受民眾檢舉和政府開罰而即將熄燈，黃老闆表示，「歹勢，我所有方法都用了」，但整體環境對回收廠都不友善，認為相關法條不合理應予放寬，像是民眾檢舉事項是否可先行協調改善，也可多思考像是增設回收轉運站之類的設計。

▲拾荒者。（圖／記者湯興漢攝）



另外，現行法規回收廠只能設址在保護區、農業區和工業區，大多位於士林和北投等區，除距離遙遠外，像是工業區土地多已被大財團搶去，加上回收業者小、中、大盤商都集中一區，缺乏功能區隔，第一線的小回收廠也難以和大盤抗衡。

距離勒令停業時間不到10天，黃老闆說，目前難以改變現狀問題，只能盡快將廠內回收物盡快賣出、清空，未來則可能改當上班族，「壓力比較不會那麼大」。

台北市都發局都市規劃科代理科長蘇芯慧表示，因此案用地屬第三種住宅區，依法規定不能作為資源回收場地使用，且相關都市計畫和土地使用管制都早已明訂，台北市環保局接獲多名民眾檢舉和轉知後，由都發局進行裁處。

蘇芯慧說，回收廠設置地點應遵守地方和中央法規，包括台北市土地使用分區管制自治條例和都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，包括工業區、農業區和保護區都是可允許使用範疇，並經環保局到場稽查核可，即可合法營運。