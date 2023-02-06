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土耳其強震後「45國宣布啟動援助」　烏克蘭、俄羅斯都在列

▲▼土耳其地震，南部城市馬拉蒂亞（Malatya）災情。（圖／路透）

▲土耳其地震，南部城市馬拉蒂亞（Malatya）災情。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

土耳其南部邊境地區6日發生規模7.8強烈地震，且後續餘震不斷，在土耳其和鄰國敘利亞已知共造成上千人罹難，且死亡人數還有可能繼續增加。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，目前已有45個國家和組織在第一時間表態願意提供人道援助。

台灣外交部已經通知消防署出動搜救隊6日出發前往土耳其協助救災，共出動40人、3搜救犬和將近5噸的裝備器材其往災區。此外，歐洲多國也多在第一時間宣布提供土國必要協助，其中也包括正在交戰中的烏克蘭和俄羅斯，兩國皆表示願意提供災區援助。

▲因應土耳其震災傷亡台北市消防局搜救隊整裝待發。（圖／記者張君豪翻攝）

▲因應土耳其震災傷亡台北市消防局搜救隊整裝待發。（圖／記者張君豪翻攝）

根據路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，「此時此刻，我們與友好的土耳其人民關係密切，隨時準備提供必要援助。」

俄羅斯緊急事務部長則表示，如果有必要，兩架搭載100名救難人員的IL-76運輸機已經準備好飛往土耳其。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也向土耳其和敘利亞兩國總統表達願意提供幫助。

在歐洲歐盟方面，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，德國聯邦政府民防機關願意向災區提供緊急避難居所和水淨化設備，並且已經和土耳其當局協調準備救援物資，包括應急發電機、帳棚、毛毯等。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也表示，義大利民防部門正隨時待命，準備好向土耳其提供醫療物資和其他支援。

波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kamiński）透過推特表示，波蘭將會派出由76名救難隊員和8隻救難犬組成的搜救隊，前往災區協助救災。

希臘總理米佐塔基斯（Kyrikos Mitsotakis）表示，希臘政府目前正在調集資源，準備立刻向災區提供幫助，同時也向土耳其表示慰問和支持。

西班牙內政部也已經宣布，西班牙城市救援隊已經準備好前往土耳其，國防部等各部門官員正在協調，將會立刻派遣救難人員前往災區。

歐盟委員會危機管理專員雷納席奇（Janez Lenarčič）表示，歐盟的緊急救難協調中心（ERCC）已經和土耳其當局建立聯絡管道，將啟動緊急哥白尼衛星測繪服務，協助災區的地面人員進行救災工作。

另外，印度政府在同一天宣布，印度國家防災部隊將派出由100人組成的兩支救難隊伍，包括搜救犬和相關裝備，已經準備好前往災區協助搜救。另外醫療隊也已經做好準備，將與土耳其當局協調運送救援物資。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，已經指示政府各部門做好準備，將為土耳其提供所需的醫療、搜救和其他幫助。

聯合國世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也表示，世衛緊急醫療網路已經啟動，將能為受地震影響的傷者和災民提供基本醫療服務。

▲▼ 土耳其7.8強震，東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透）

▲ 土耳其東南部最大城迪亞巴克爾受災嚴重。（圖／路透）

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