影／全程英語致詞！蔣萬安歡迎貴賓參加燈會　「要讓全球看見中華民國」

記者袁茵／台北報導

台北市政府2月6日晚間於寒舍艾麗酒店舉辦歡迎酒會，歡迎來台參加「2023台灣燈會在台北」的國際貴賓，有將近200位國內外貴賓到場，台北市長蔣萬安也全程使用英語進行致詞，向貴賓表達歡迎之意。

此次活動是蔣萬安上任以來，首次在公開場合與國際友人及在台國際社群互動，到場國際貴賓包括台北市的三個姊妹市馬紹爾群島馬久羅市、菲律賓奎松市及韓國大邱市，日本7個友好城市均由市長或派代表率團與會，還有50國駐台機構代表，其中有11位邦交國大使等共襄盛舉，現場氣氛熱絡。

蔣萬安全程使用英語致詞，除了向在場貴賓表達歡迎之意，也感謝大家透過親自參與活動的行動，展現對臺北市的支持與肯定。蔣萬安致詞時表示，「2023台灣燈會在台北」是台灣燈會在睽違23年後第一次重返台北，是新冠疫情解封後台北市舉辦的第一場大型國際活動，也是首次在都會密集區舉辦的城市型燈會。

▲台北市長蔣萬安出席台灣燈會歡迎酒會。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安也藉這次機會向各國代表闡述對於台北市的國際願景與戰略，強調「我身為市長的責任，就是要提升台北在國際社會的地位，確使台北在國際一流的城市中佔有一席之地，完成這項目標將會是我任內最不可或缺的任務，我希望台北市民因達成此項目標而感到驕傲。」



蔣萬安說，身為台灣的首善之都，台北將領導國際對話與交流，市府會積極主動地到世界各地，介紹台北、行銷台北，「我們也會打開大門，把世界各大城市的訪賓友人帶來台北，並鼓勵對話與理念的交流，當世界在此匯聚，台北希望成為亞洲與國際交流的焦點城市。」



而蔣萬安也預告，3月即將舉行的智慧城市展開始，台北市將舉辦有關永續、經濟、文化等各種方面的國際論壇，「不論是我們出去，還是讓世界進來，我們都要讓全世界看見台北，看見台灣，看見中華民國。」

另外，蔣萬安也分享他個人的觀察，「我3個兒子中，有2個都出生在兔年，他們都充滿的活力。兔子很可愛，但同時也很好動和精力充沛。」最後，蔣萬安祝福大家新年快樂，也祝願大家在新的一年就像勁量電池的兔子一樣充滿活力。