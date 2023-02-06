台中公寓大火！同棟住戶一開門全是濃煙　勇消幫戴面罩救援

記者許權毅／台中報導

台中市大肚區一處公寓今（6）日14時許傳出火警，現場為9層樓公寓，發生火警則是5樓一戶人家，黑色濃煙不斷往外竄，所幸屋內3人順利自行脫困。不過另一名住在7樓的30歲男性，逃生時發現門外都是濃煙無法離去，趕緊撥打119求救，消防人員找到該男後，趕緊替他戴上防火面罩將他順利救出，無受傷。

▲台中大肚一處公寓今日傳出火警，現場住在7樓的鄰居因濃煙飄竄受困7樓，在消防救援下成功脫困。（圖／台中消防提供，下同）



台中消防指出，14時31分獲報在大肚區遊園路二段一處公寓有住宅火警，立即出動第四大隊、犁份、協和、南屯及工業區分隊，共計各式消防車輛14輛、消防人員36人，由第四大隊朱錦源副大隊長在場指揮搶救。現場為9層樓住宅公寓，5樓一處住家燃燒約20平方公尺，火勢在14時54分控制，15時11分撲滅，起火原因仍在調查中。

火警住戶內有70歲男性、72歲女性以及9歲女童，3人在起火時自行脫困沒有受傷，不過另一名住在7樓的30歲男性準備逃生時，一打開大門發現濃煙過大無法逃生，趕緊撥打119電話求救，指揮中心人員請男子立即關上大門，並且使用毛巾將門縫阻隔濃煙，消防人員鎖定該男位置後立刻前往搶救，順利與該男接觸再替他戴上防火呼吸面罩，成功救援無受傷。