快訊／陽金公路土石崩塌搶修　今晚恢復雙向通行

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區台2甲線（陽金公路）4公里處往金山方向，5日晚上發生大規模土石坍方崩落意外！位在下方自來水公司林莊淨水廠整座全被吞噬，3座快濾桶（高10米、寬5米）也受波及，所幸無人受困其中，目前該路段土石已清除完畢，今（6日）17時50分恢復雙向通行。

▲陽金公路土石崩塌搶修，今晚間恢復雙向通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

交通部公路總局第1區養護工程處景美工務段長陳弘翰表示，工程處6日出動4台怪手、3台小山貓和超過10輛卡車及逾20名人員，清除堆積在道路共約200立方公尺土石，路面土石已於晚間5時50分清除完畢，恢復雙向通行。

不過，由於現場正在吊運混凝土塊，將堆疊2層高度（約2公尺）施作臨時保護措施，防止邊坡土石再度崩落，陳弘翰指出，工程會在今天漏夜完成，因此兩端仍派遣人員管制通行，邊坡保護措施完成後，機具和人員仍會留在現場，工程處7日將檢視邊坡穩定度。

▲陽金公路土石崩塌空拍畫面。

台灣自來水公司第1區管理處表示，林莊淨水場因遭受土石流沖刷覆蓋，全場已無法出水，改由中幅淨水場調節供水，目前尚有金山區六股里等高地用戶約300戶停水，暫時以水車協助送水，供民眾使用。

第1區管理處指出，原預計8日前辦理緊急措施，提前至7日下午完成緊急供水工程，將林莊淨水場外原水管改接至既設清水管，臨時加藥處理後供水至高地用戶，以緩解無水情況。

第1區管理處表示，為滿足受降壓低地區住戶用水所需，水公司在金山區六股里、清泉里、五湖里、美田里、磺港里和萬里區大鵬里，共設立10處臨時加水站供民眾取水。