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女排14人全員活埋！土耳其大批運動員失聯　包括前英超球星　

▲▼土耳其地震。（圖／路透）

▲土耳其地震災情慘重，傳有大批國家級運動員仍失聯，可能被埋在瓦礫堆之下。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

土耳其南部6日發生規模7.8強震災情慘重，總罹難人數可能超過1800人。當地媒體報導，地震後土國有一大批國家級運動員失聯，恐怕仍被埋在瓦礫堆之下，其中包括曾效力英超的足球明星阿特蘇（Christian Atsu），以及一支女子職業排球隊全部成員。。

阿特蘇是加納國家足球隊成員，過去曾效力英超紐卡索聯足球俱樂部（Newcastle United），於2022球季轉會至土超哈塔伊體育（Hatayspor），而該隊主場正好就位在此次受災嚴重的土耳其邊境城市安塔基亞（Antakya）。

根據英國天空電視台（Sky News）報導，哈塔伊體育多名球員在地震發生後持續失聯，很可能被埋在瓦礫堆之下，其中包括阿特蘇在內，生死未卜。紐卡索聯官方表示，全隊都「祈禱能傳來一些振奮的消息」。

此次地震對土國南部哈塔伊省（Hatay）造成嚴重破壞。土耳其前國家足球隊門將、現年41歲的哈塔伊體育俱樂部總教練德米雷（Volkan Demirel），於地震發生後透過社群媒體對外發出求救短片。影片中，德米雷淚流滿面地說，「這裡每個人都很痛苦，請派救護車來幫助這裡。這裡的情況非常糟糕。請真主幫助我們。」

另據陸媒引述土耳其《新黎明報》（Yeni Şafak）的報導，在地震發生後，土耳其全國有多名足球、排球等項目運動員失聯，安塔基亞甚至有一支女子排球隊全部14名球員都被活埋在飯店倒塌的瓦礫堆之下，位置靠近體育館，球隊成員生死不明。

根據土媒報導，在土耳其耶尼馬拉耶體育（Yeni Malatyaspor）足球俱樂部效力的28歲門將圖爾卡斯蘭（Ahmet Eyüp Türkaslan），他和妻子均於地震後遭埋在瓦礫堆下，其妻稍早前已經獲救，但圖爾卡斯蘭的下落仍在搜尋中。

英國天空電視台報導，這場大地震恐怕將造成土耳其和敘利亞兩國造成巨大傷亡，罹難人數恐怕超過1800人。

▼英超前球星阿特蘇在土耳其地震後失聯，紐卡索聯官方發文祈福。（圖／翻攝自Twitter）

▲▼英超前球星在土耳其地震後失聯，紐卡索聯官方發文祈福。（圖／翻攝自Twitter）

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