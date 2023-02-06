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快訊／台灣搜救隊搭機出發！40人、3搜救犬赴土耳其救災

記者柯沛辰／綜合報導

土耳其當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，經我外交部連繫通知，內政部消防署率先組織了第一梯次40人、3隻搜救犬的搜救隊，攜帶近5噸裝備器材，並在晚間抵達桃園機場，經外交部長吳釗燮、內政部長林右昌舉行授旗典禮後，搭乘22時25分土耳其航空前往救災。

▲▼快訊／台灣搜救隊搭機出發！40人、3搜救犬赴土耳其救災。（圖／行政院）

▲台灣第一梯次搜救隊出發，40人、3隻搜救犬赴土耳其救災。（圖／行政院）

土耳其東南部6日清晨發生規模7.8強震後，後續餘震不斷。當地時間6日15:21，又發生規模6.1地震。根據CNN報導，目前已知土耳其和敘利亞分別有至少1014人、592人死亡，共計數千人受傷。

▲▼土耳其地震，南部城市馬拉蒂亞（Malatya）災情。（圖／路透）

▲土耳其強震，南部城市馬拉蒂亞（Malatya）災情。（圖／路透）

▲▼ 土耳其7.8強震，東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透）

▲東南部最大城迪亞巴克爾（Diyarbakir）災情。（圖／路透）

一名土耳其地震專家表示，這起規模7.8強震發生在4個主要斷裂帶的交界處，破壞力很大，約等於130顆原子彈、持續爆炸了43秒，而且發生在嚴冬深夜，導致救援條件相當惡劣。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，目前已有45個國家和組織在第一時間表態願意提供人道援助。其中，也包括正在交戰中的烏克蘭和俄羅斯，兩國皆表示願意提供災區援助。

▼台北市消防局搜救隊整裝，攜帶近5噸裝備器材。（圖／記者張君豪翻攝）

▲因應土耳其震災傷亡台北市消防局搜救隊整裝待發。（圖／記者張君豪翻攝）

▼外交部長吳釗燮、內政部長林右昌授旗後，台灣搜救隊正式出發。（圖／行政院）

▲▼快訊／台灣搜救隊搭機出發！40人、3搜救犬赴土耳其救災。（圖／行政院）

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