逾期停留只罰2000元　移民署桃園站宣導擴大自行到案專案

▲逾期最低罰鍰2,000元！移民署桃園站宣導擴大自行到案專案。（圖／移民署桃園站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

移民署桃園站6日表示，因應各國疫情趨緩及協助逾期停（居）留外來人口返國，移民署自112年2月1日起至6月30日止推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，宣導專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案。

移民署北區事務大隊桃園市服務站、於4日參加桃園市新移民女性關懷協會舉辦新住民慶元宵活動，全力宣導該專案。來自泰國工作多年的移工朋友阿力表示，參加慶元宵活動，除了體驗在臺過節氣氛外，也很高興得知移民署擴大自行到案專案，會將這個好消息分享給同鄉朋友，鼓勵逾期滯臺的同鄉，能夠保握這個專案機會，平安返鄉，結束四處躲藏的日子。

移民署桃園市服務站黃英貴主任表示，為防止外國人逾期滯留國內 ，未來修法針對逾期對象裁罰金額將從現行2千元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來臺期間自最高3年改為最高10年。為展現執法決心，專案期間也會加強執行查察及掃蕩等工作。呼籲民眾若有認識在臺逾期停（居）留的外來人口，鼓勵當事人在專案期間把握機會自行到案，早日返鄉與家人團圓。

此外，移民署也設置專案免付費諮詢專線0800-024-881，提供多國語言服務，民眾及逾期停（居）留外來人口也可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。