▲義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾，獲頒外僑永久居留證

▲義籍披薩師達明可(右二)，用美味征服臺灣人味蕾，獲頒外僑永久居留證。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

義大利披薩廚師國際聯盟( Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo )認證的義籍廚師達明可(D'Amico)，用道地的義式傳統手法做出迎合臺灣人口味的披薩，在臺就吃得到義式披薩！達明可來臺居留滿5年，向移民署申請外僑永久居留證獲准，移民署桃園市服務站特前往他位在桃園觀音區的披薩名店，頒發外僑永久居留證給達明可，肯定他用美味征服臺灣人味蕾。

▲達明可製作道地的義式披薩。（圖／移民署桃園站提供）



來自義大利西西里的達明可與太太在國外結識，兩人結為連理後，多年前，決定定居在臺灣。本身是義大利披薩廚師的達明可與太太在觀音草漯經營「西西里披薩店(Sicilia Pizzeria)」，由於非常低調沒有顯目的招牌，甚至一不小心就會錯過它，被網友稱為偏僻巷弄間隱藏版美食。

雖然店面位於偏僻巷弄間，但靠著用料實在，口感新鮮，大部分都使用義大利進口的食材，在口耳相傳下，許多饕客慕名而來，在GOOGLE評論中已達4.7超高分。

達明可店內菜單上披薩口味多達30多種，有些是傳統義式口味，有些是結合臺灣食材的創意口味，現做現烤，和連鎖披薩店不一樣，店內擺滿各種義大利帶回來的擺飾品，充滿異國風情，讓來店享用傳統義式美食的客人，彷彿來到義大利一樣。由於店內的座位並不多，假日一位難求，有時披薩賣完就提早打烊，不少客人還因此撲空，所以建議提前一天先電話預訂時間和披薩口味，以免向隅。

達明可表示在臺生活10年多，慢慢發現臺灣之美，對於臺灣人的熱情，治安的穩定，以及各項社會措施的完善感到印象深刻，尤其臺灣政府機關出奇高效率，生活便利性堪稱一絕，他也不時到臺灣各處旅遊，甚至到離島了解歷史、人文，漸漸熱愛上這片土地的人民、社會、文化，因此他向移民署申請外僑永久居留證，希望可以永久留在臺灣和臺灣人一起努力打拚生活。

移民署桃園市服務站黃英貴主任表示，外國人於我國合法連續居留5年，每年居住超過183天並符合相關資格，即可備齊相關文件，向居留地的移民署服務站申請永久居留。恭喜達明可取得永久居留證，期許他繼續用精湛的廚藝征服臺灣人的味蕾。