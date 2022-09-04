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慶中秋手作食用花！　移民署桃園站舉辦越南果凍花體驗課程

▲移民署桃園站舉辦越南果凍花體驗課程

▲移民署桃園站主任黃英貴（右二）和新住民姐妹，一起手作果凍花。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，移民署北區事務大隊桃園市服務站與桃園市立圖書館4日在大竹分館共同舉辦「花好月圓慶中秋：越南文化宣導及越南果凍花體驗課程」文化講座，邀請服務站通譯越南籍新住民阮清心，帶領創作越南果凍花甜點，體驗越南有趣且獨特的果凍花文化，欣賞不一樣的文化饗宴。

移民署桃園站主任黃英貴表示，以往中秋節活動以吃月餅、剝柚子及烤肉中度過，期盼透過今天的活動，提升民眾多元文化素養與學習「尊重多元、欣賞差異」的觀念，體驗不同的中秋節氣氛。▲移民署桃園站舉辦越南果凍花體驗課程

阮清心說，越南跟臺灣一樣也過中秋節，但不同於臺灣的「嫦娥奔月」故事，越南是男版的「阿貴奔月」；本次的越南多元文化體驗活動-創作果凍花，是兼顧視覺、味覺與健康的甜點，顏料都取自天然食品，如火龍果的紅色、蝶豆花的紫色、椰漿的白色等，可以放心食用。

▲移民署桃園站舉辦越南果凍花體驗課程

果凍花的製作是用針筒將天然色素注入果凍中，利用花瓣、葉片針頭及注入角度的不同，一朵朵嬌豔欲滴的鮮花即盛開於果凍內，宛如藝術品。在場學員們紛紛創作屬於自己的果凍花，完成的成品一字排開美不勝收，學員們直呼捨不得吃掉，很高興能認識有趣的不同文化。

另外，也提醒勿從國外購買月餅或豬肉製品，以免受重罰，共同防堵非洲豬瘟病毒入侵臺灣。針對年底九合一選舉，呼籲大家一起來反賄選，如有發現有疑似賄選行為，請立即撥打移民署桃園市服務站或專勤隊檢舉專線：03-3310409轉分機120及123或03-2174577，共同維護臺灣民主法治的核心價值。

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