好像幼兒園！　桃園新住民電腦班親子共學好溫馨

▲桃園新住民電腦班看見許多小朋友陪媽媽上課。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

e化年代，學會電腦，對找工作和親友們互動，已成日常生活必備！內政部移民署於本(8)月間在桃園開辦6堂「新住民電腦課程」，鼓勵新住民朋友學好電腦，對未來就、創業有幫助。移民署桃園站主任黃英貴說，「新住民電腦課程」全部免費，機會難得，看到新住民朋友認真學習，肯定他們對融入台灣生活的用心。

▲移民署桃園站主任黃英貴說，「新住民電腦課程」全部免費，機會難得。（圖／郭明宗提供）

社會局專門委員張瑜庭說，17日是電腦課程開辦的第二堂課，她到巨匠電腦的教室關心新住民朋友上課情形，只見教室內有許多小朋友和媽媽一起來上課，看到活潑可愛的一群小朋友，宛如來到幼兒園，親子共學氣氛好溫馨，相信學會鍵盤打字的新住民朋友，對找工作有很大幫助。

▲社會局專門委員張瑜庭說，親子共學好溫馨。（圖／郭明宗提供）

協辦單位桃園市亞洲婚姻協會、桃園市新住民協會理事長林桂金也抱著幼兒一起出席活動，她感謝政府對新住民朋友的關懷照顧，開辦許多成長課程，協助新住民融入家庭和社會。來自於印尼的陳妤蓁、來台灣18年了、目前從事印尼母語老師及通譯服務、連續5年都報名參加移民署的電腦課程、希望能夠多充實一些電腦知識、可以應用在工作及日常生活方面、而這一次也帶了2位就讀小學的小孩一起來上電腦課。

▲桃園市新住民協會理事長林桂金，感謝開辦許多新住民成長課程。（圖／郭明宗提供）

嫁來台灣15年的越南新住民阮詩媚表示、目前在小學及國中擔任越南語的母語老師、因為疫情的關係各學校均採用遠距離教學、因此，希望能夠多了解一些電腦的應用、另外她也希望透過電腦課程的學習能夠增加她製作教學影片及檔案的能力。

30年前，從汶萊來台灣留學、後來在台灣結婚生子的新住民劉小姐、目前小孩也都長大了、有更多時間可以多學習一些電腦的知識、另外她很喜歡跟小朋友一起共學的感覺、所以特別報名這次的電腦課程。兩年前嫁來台灣、目前在家中照顧小朋友的中國新住民胡睿雅表示、因為她一直希望自己能夠成為網紅、剛好本次的電腦課程中有網紅行銷的相關課程、因此報名參加希望能夠多學習一些相關電腦知識。

「新住民免費電腦課程」利用晚間上課，於8月15日起在巨匠電腦中壢認識上課，共有6堂課程，課程內容包括：網紅類型簡介、部落客、行動支付平台與網路銀行認識…等多項實用的電腦課程，8月26日是最後一堂課程。