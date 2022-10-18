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深耕杏壇近40年　馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

▲馬籍教授賴山強獲頒馬偕計畫永久居留證

▲移民署桃園站主任黃英貴，頒發馬偕計畫永久居留證給馬籍教授賴山強。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

任教於中央大學物理系近40年的馬來西亞籍賴山強教授，春風化雨、作育台灣子弟無數，獲移民署桃園市服務站特別頒發外籍人士具特殊貢獻優惠的「馬偕計畫」永久居留證。桃園站主任黃英貴18日表示，迄今年9月，全臺總共核發319張「馬偕計畫」永久居留證，肯定在臺長期無私奉獻的外籍人士，給予友善、尊崇禮遇。

黃英貴主任指出，馬偕計畫永久居留證的獲頒者，需具備有在我國居住20年以上，每年居住超過183日以上，且已領有外僑永久居留證並年滿65歲，對我國長期奉獻服務或具有特殊貢獻的外籍人士，才符合申請的條件，能獲此殊榮的外籍人士更是可以持憑這張馬偕計畫永久居留證享有我國大眾運輸、公立育樂場所的優待，以表達我國政府對臺貢獻的奉獻。

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賴山強教授來自馬來西亞，研究領域專長為「凝態科學」，在1983年接受中央大學物理系的邀請來臺任教，賴教授回憶當年帶著太太和小孩一家四口來臺，早期在臺生活條件缺乏，研究經費亦不足，只能憑著一顆熱誠的心持續進行教學及研究工作。

但隨著臺灣經濟起飛，教育部與國科會鼓勵科學研究、科技發展與產業應用及研究經費的挹注，物理系也在1986 年成立了「物理與天文研究所博士班」，各項基礎研究與高科技人才培育皆更上層樓，在研究質量與水準上已居全國物理系領群，作為資深物理系教授，見證愈來愈多年輕學子投入物理領域，也很樂見系上研究發展蓬勃。目前，賴教授主要教授研究所相關之「電動力學」、「凝態物理」等進階課程，心心念念都在如何以自己所學為臺灣的學術地位有更高的提升。

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